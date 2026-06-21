Ascolti tv ieri (20 giugno): Germania-Costa d'Avorio sul podio, Ciao Darwin cala. La sfida Auditel del sabato sera Ieri 20 giugno 2026, il match Germania - Costa D'Avorio ha raggiunto il 30.3 % di share, Ciao Darwin il 14.4 %

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity

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Continua la sfida Auditel del sabato sera. Ieri 20 giugno, Rai 1 e Canale 5 si sono ancora una volta scontrati. Sul primo canale è andata in onda un’altra partita dei Mondiali di Calcio, mentre Canale 5 ha visto la messa in onda di una replica di Ciao Darwin, il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Nel primetime, il pubblico ha potuto guardare una nuova puntata di Affari Tuoi, il gioco televisivo di Stefano De Martino che ogni volta si scontra con il "dirimpettaio" Gerry Scotti, al timone del game show Mediaset La Ruota della Fortuna.

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Mondiali vs Ciao Darwin: chi ha vinto tra Rai e Mediaset

Ieri sabato 20 giugno 2026, su Rai 1 è andato in onda il match Germania – Costa D’Avorio dei Mondiali, che ha tenuto incollati allo schermo 3.690.000 telespettatori con il 30.3% di share. Canale 5 ha invece mandato in onda la replica di Ciao Darwin, con 1.458.000 spettatori e il 14.4% di share. Su Italia 1 Sulle ali dell’avventura ha invece radunato 470.000 spettatori e raggiunto uno share pari al 3.7%.

Su Rai 3 c’è stato il film Piedone a Hong Kong, che ha raggiunto 666.000 spettatori e il 5.1% di share. Su Rete 4, La Promessa ha totalizzato 827.000 spettatori (6.5% di share); su La7 Scoprendo Forrester che ha conquistato 335.000 spettatori con il 2.7% di share; su Tv8 4 Ristoranti con 398.000 spettatori e il 2.9% di share.

L’access Prime Time del sabato sera

Affari Tuoi, in onda su Rai 1, ha invece raggiunto 3.188.000 spettatori (23.7%), mentre il pre partita di Germania – Costa d’Avorio dei Mondiali 2026 è arrivata a … spettatori. La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha totalizzato 3.769.000 spettatori e il 27.3% di share. Su Rai 2, Tg2 Post è stato visto da 422.000 spettatori (3%), su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine da 796.000 spettatori (5.9%), su Rai 3 Illuminate è stato visto da 402.000 spettatori con il 3% di share.

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