Ascolti tv ieri (sabato 19 settembre): Grande Fratello Vip in calo (15.8 %), volano i BYD Music Awards (20.5 %) Torna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 19 settembre hanno trionfato i BYD Music Awards, il GfVip è crollato

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv di inizio autunno. Ieri 19 settembre 2026 è andato in onda lo spettacolo dedicato ai BYD Music Awards, che ha visto la presenza di numerosi personaggi del panorama musicale italiano. Condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, lo storico premio si è tenuto sul palco dell’Arena di Verona.

Su Canale 5 c’è invece stato il grande ritorno del Grande Fratello Vip, per il secondo anno di fila condotto da Ilary Blasi. La prima puntata di questa nuova edizione ha visto l’ingresso dei primi concorrenti e la presenza di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in qualità di opinioniste.

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Rai 1 vs Canale 5: chi ha vinto la gara del sabato sera

In prima serata su Rai 1, c’è stato il secondo appuntamento con i BYD Music Awards, che ha visto la presenza di grandi stelle della musica italiana con Carlo Conti e Vanessa Incontrada come conduttori. Ad aprire la serata è stato Achille Lauro, seguito poi – tra i tanti – da Giorgia, Elisa, Il Volo, Annalisa, Madame e Geolier. Lo show ha intrattenuto 2.219.000 spettatori pari al 20.5%.

Canale 5 ha invece dato il benvenuto alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, con sorprese riuscitissime e racconti senza filtri dei concorrenti in gara. Il programma ha tenuto davanti al video 1.532.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Su Rai 2 è invece andata in onda la serie N.C.I.S., la scelta di 559.000 spettatori pari al 3.8%; su Rai 3 Blu Notte – Misteri dimenticati, che ha raggiunto 783.000 spettatori e il 6.5% Rete 4 ha inoltre trasmesso una nuova puntata della storica soap opera spagnola La Promessa (737.000 spettatori e 5.4% di share), mentre Italia 1 ha proposto ai telespettatori il thriller San Andreas che ha radunato 855.000 spettatori (6.3%).

L’access prime time di Rai e Mediaset: chi ha vinto

Continua la gara tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il fortunato gioco televisivo condotto da Stefano De Martino, e trasmesso quest’anno dagli studi Rai di Milano, è di nuovo il "dirimpettaio" del programma di Canale 5 capitanato da Gerry Scotti.

Il primo ha totalizzato 3.644.000 spettatori (23.2%), mentre il secondo 4.040.000 spettatori e il 25.7% di share. A vincere la sfida è stato quindi il programma di Gerry Scotti, che vede anche la partecipazione di Samira Lui.

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