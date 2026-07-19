Ascolti tv ieri (18 luglio): i Mondiali di Calcio trionfano (ancora), Ciao Darwin perde la sfida Auditel. Affari Tuoi vola Torna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 18 luglio hanno trionfato (ancora una volta) i Mondiali di calcio con il match Francia - Inghilterra

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity / IPA

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Continuano gli appuntamenti con la sfida Auditel. Ieri sabato 18 luglio sono andati in onda, su Rai 1, i Mondiali di Calcio 2026 con il match Francia – Inghilterra, nell’attesa della finalissima di oggi che vedrà scontrarsi Spagna – Argentina. Su Canale 5 è invece stata trasmessa una nuova puntata in replica del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Un grande impatto ha inoltre avuto l’ultimo appuntamento – di questa stagione televisiva – con Affari Tuoi, il game show capitanato da Stefano De Martino e che ha anche visto quest’anno la presenza di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Loro tre hanno infatti salutato il programma prima di tornare a settembre con una nuova edizione, e De Martino si è visibilmente commosso, soprattutto perché tra qualche mese la trasmissione sarà registrata negli studi Rai di Milano anziché nello storico Teatro delle Vittorie a Roma.

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Chi ha vinto la sfida Auditel del sabato sera 18 luglio: Rai vs Mediaset

Una prima serata all’insegna di una gara piuttosto accesa, quella di sabato 18 luglio 2026. Su Rai 1 è appunto andato in onda Notti Mondiali, con la partita Francia – Inghilterra che ha intrattenuto 1.953.000 spettatori pari al 15.2%; su Rai 2 c’è stato il thriller Il killer gioca con il fuoco, mentre su Rai 3 la famosa e storica commedia Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi, che ha raggiunto 701.000 spettatori e il 5.6%

Su Rete 4 c’è invece stata la messa in onda della soap La Promessa con 855.000 spettatori (7.2%), mentre su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin con il noto duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.357.000 spettatori con uno share del 13.8%. Italia 1 ha invece trasmesso l’appuntamento con la celebre pellicola Jurassic Park che ha radunato 457.000 spettatori (3.8%).

L’access prime time di Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto tra De Martino e Scotti

Stefano De Martino è andato in onda con l’ultima puntata di Affari Tuoi e si è lasciato andare ad un momento di commozione nel salutare il pubblico e nel ricordare il compianto Pippo Baudo, guida per molti conduttori Rai. Il game show ha tra l’altro avuto diversi stop in questo periodo, per via dei Mondiali di Calcio che terminano oggi 19 luglio con la messa in onda dell’attesissima finale.

Su Canale 5 è invece andato in onda, come sempre, un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna, il programma Mediaset condotto da Gerry Scotti e che vede la partecipazione della showgirl Samira Lui.

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