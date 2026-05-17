Ascolti tv ieri (sabato 16 maggio): boom esagerato dell'Eurovision 2026, Gerry Scotti precipita (senza De Martino)
Rai 1 batte la serata degli ascolti con la messa in onda dell'Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci in quarta posizione.
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri 16 maggio 2026 su Rai 1 è andata in onda, in prima serata, la finale dell’Eurovision Song Contest. La kermesse ha visto trionfare la cantante Dara, arrivata sul palco di Vienna per rappresentare la Bulgaria. Sal Da Vinci – in gara con il brano Per Sempre Sì – è invece arrivato in quinta posizione, riuscendo comunque a conquistare una buona fetta di pubblico. Su Canale 5 c’è stata invece la messa in onda del film Il Gladiatore 2 di Ridley Scott con Pedro Pascal e Paul Mescal. Ecco come sono andati i dati Auditel.
Ascolti tv ieri 16 maggio: l’Eurovision trionfa su tutto, la serata è vinta dalla kermesse canora
Su Rai 1 è appunto andata in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, la manifestazione canora che riesce ogni anno a conquistarsi una buona fetta di pubblico. Sal Da Vinci si è classificato quinto interpretando il brano Per Sempre Sì, vincitore dello scorso Festival di Sanremo. Su Canale 5 c’è invece stato il film Il Gladiatore 2. La manifestazione canora ha quindi raggiunto 5.033.000 spettatori con uno share pari al 36%, mentre il film di Canale 5 ha incollato 1.621.000 spettatori davanti allo schermo con uno share del 12.2%.
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In access prime time, Gerry Scotti è tornato su Canale 5- come sempre – in onda con un nuovo appuntamento de La Ruota della Fortuna. Il game show ha raggiunto 3.287.000 spettatori e il 19.4% di share. Su Rai 1 Stefano De Martino è stato il grande assente della pre-serata televisiva. Proprio a causa dell’Eurovision, Affari Tuoi non è infatti andato in onda.
I dati auditel delle reti generaliste
I telespettatori hanno invece potuto assistere, su Rai 2, alla messa in onda della serie tv The Rookie, che ha raggiunto 598.000 spettatori con uno share pari al 3.5%. Su Rai 3 c’è stato Sapiens – Un solo pianeta, programma di approfondimento con Mario Tozzi: ad essere incollati allo schermo. ci sono stati 433.000 spettatori con il 2.8% di share, mentre su Italia 1 il film Kung Fu Panda 4 ha radunato 433.000 spettatori e raggiunto il 3.2% di share. Su Rete 4 è stato trasmesso lo storico film Il marchese del Grillo di Alberto Soldi (743.000 spettatori e 5% di share). Gramellini è tornato su La7 con In Altre Parole (1.083.000 spettatori e il 6.1 % di share nella prima parte; 616.000 spettatori e il 4.2% di share nella seconda), mentre sul Nove c’è stato un nuovo episodio di Accordi & Disaccordi, che ha catturato l’attenzione di 515.000 persone e raggiunto il 3.4% di share.
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