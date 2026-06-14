Ascolti tv ieri (13 giugno): Una Voce per Padre Pio trionfa su Rai 1, in calo Ciao Darwin. La sfida Auditel del sabato sera Una Voce per Padre Pio ha vinto la sfida Auditel del sabato sera del 13 giugno 2026, su Canale 5 in onda la replica di Ciao Darwin

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Rai Play / Mediaset Infinity

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Un altro sabato sera all’insegna dell’intrattenimento, mentre i principali programmi tv vanno in ferie per le vacanze estive. Ieri sabato 13 giugno, la Rai ha proposto Una voce per Padre Pio, la tradizionale serata benefica condotta da Mara Venier e che ha avuto luogo nella piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina. Musica, fede e tanta solidarietà per i telespettatori della rete ammiraglia.

Su Canale 5, il palinsesto Mediaset ha invece mandato in onda la replica di Ciao Darwin, lo storico programma presentato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tanti giochi e numerose avventure per i concorrenti di una delle passate edizioni.

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Rai vs Mediaset: chi ha vinto la gara Auditel del sabato sera

Mara Venier ha condotto, su Rai 1, l’edizione 2026 di Una Voce per Padre Pio, che ha raggiunto 2.397.000 spettatori con il 18.6% di share. Sul palco sono arrivati numerosi ospiti del mondo dello spettacolo come Albano e Anna Oxa. Dopodiché, il palinsesto Rai ha mandato in onda la prima partita del Brasile ai Mondiali, trasmessa appunto a mezzanotte a causa del fuso orario.

Su Rai 2 c’è invece stato il film Come ho catturato un serial killer che ha tenuto incollati 955.000 spettatori pari al 7% di share; su Rai 3 la storica pellicola Piedrone lo sbirro con Bud Spencer (694.000 spettatori e il 5.2% di share). Rete 4 ha visto la messa in onda di una nuova puntata della soap opera spagnola La Promessa che ha totalizzato 839.000 spettatori (6.6%); Canale 5 la replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per loro, ci sono stati 1.643.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Su Italia 1 è stato trasmesso Belle e Sebastian – Next Generation con 608.000 spettatori (4.5%), mentre su La7 un best of del programma In altre parole condotto da Massimo Gramellini con 439.000 spettatori e il 3.7% di share.

Su Tv8 è stato trasmesso il programma 4 Ristoranti con 409.000 spettatori (3%), mentre su Nove un approfondimento realizzato in onore di Karl Kraus, intitolato Gli ultimi giorni dell’umanità e capitanato da Massimo Cacciari (181.000 spettatori e l’1.4% di share).

La gara dell’access time

Nella fascia dell’access, c’è stata di nuovo la sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Il primo ha raggiunto 3.671.000 spettatori (25.5%), mentre il secondo 3.716.000 spettatori e il 25.5% di share. Entrambi i programmi continueranno fino a luglio, anche se in questo periodo per il game show di Rai 1 sono in programma alcune pause per via della messa in onda delle partite ai Mondiali.

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