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Ascolti tv ieri (11 luglio): Norvegia - Inghilterra stravince contro Ciao Darwin, i Mondiali rivoluzionano i palinsesti. La sfida Auditel del sabato sera

Torna l'appuntamento con gli ascolti tv. Il sabato sera dell'11 luglio ha visto trionfare Norvegia - Inghilterra su Rai 1

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

ascolti tv

Ancora un sabato sera all’insegna della gara Auditel. Su Rai 1 sono tornate le partite della Coppa del Mondo 2026, che sono diventate questa estate un punto di riferimento per i telespettatori. Stavolta è andata in onda la partita dei quarti di finale Norvegia – Inghilterra, mentre su Canale 5 c’è stata una nuova puntata – in replica – del programma Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La sfida Auditel del sabato sera: chi ha vinto

Ancora una volta, il sabato sera televisivo viene trascorso all’insegna dei Mondiali di Calcio con il match Norvegia – Inghilterra che ha intrattenuto 2.350.000 spettatori pari al 17.8% di share. Il palinsesto Mediaset ha invece mandato in onda, su Canale 5, la replica di una puntata di Ciao Darwin che vede come protagonisti Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il tv show ha incollati davanti allo schermo 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5%.

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Su Rai 2 c’è invece stato l’appuntamento con Champagne – Peppino di Capri, in onore del compianto Peppino Di Capri, che è stata la scelta di 951.000 spettatori pari al 7.3%; su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta, cioè il programma di approfondimento condotto da Mario Tozzi con 489.000 spettatori e il 3.9% di share. Rete 4 ha inoltre trasmesso le nuove puntate della soap opera spagnola La Promessa che hanno totalizzato 873.000 spettatori (6.8%). Su Italia 1 il film Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha radunato 559.000 spettatori (4.3%). Su La7, Caccia a Ottobre Rosso ha conquistato 316.000 spettatori con il 2.5% di share e su Tv8 RDS Summer Festival 333.000 spettatori (2.7%). Sul Nove è stato mandato in onda Crimini Italiani che ha catturato l’attenzione di 260.000 spettatori con il 2% di share.

I prodotti dell’access prime time: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Affari Tuoi – il programma di Stefano De Martino – ha avuto diversi stop in questo periodo, per via dei Mondiali di Calcio che stanno rivoluzionando tutto il palinsesto Rai. Ieri 11 luglio è però andata in onda una puntata, che è stata ancora una volta in gara con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, il game show che vede anche la partecipazione di Samira Lui.

A trionfare è stato il game show di Rai 1, che ha visto la presenza di 3.509.000 spettatori e il 26% di share. Su Canale 5, il programma di Scotti è invece arrivato a 3.277.000 spettatori e il 24% di share.

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