Guadagnino si salva in corner: ecco chi ha acquistato i diritti per il suo film inchiesta sulla IA
Dopo l'addio di Amazon, il progetto di Artificial sembrava destinato a fallire, ma alla fine Neon ha deciso di acquistarne i diritti per la distribuzione
Il destino di Artificial, nuovo film di Luca Guadagnino sulla storia del fondatore di OpenAI, Sam Altman, sembrava appeso a un filo, ma tutto si è risolto per il meglio: Neon ha, infatti, deciso di acquistarne i diritti per la distribuzione, salvandolo dal baratro dopo la "fuga" di Amazon MGM. Il colosso dell’e-commerce si era tirato indietro mentre la fase di post-produzione della pellicola stava venendo ultimata, col film che ha rischiato seriamente di non vedere mai la luce.
Artificial di Luca Guadagnino si farà: ecco chi ha acquistato i diritti per la distribuzione
Neon ha rivelato i diritti di distribuzione di Artificial, ultimo film di Luca Guadagnino, e lo accompagnerà anche nella corsa ai principali premi cinematografici della stagione. La pellicola, costata circa 40 milioni di dollari, è già praticamente completa e necessita solo degli ultimi lavori di post-produzione. Stando a quanto riporta Variety, la decisione da parte di Amazon di tirarsi indietro a lavori così avanzati è del tutto singolare e sta facendo molto discutere gli addetti ai lavori. Il colosso dell’e-commerce avrebbe infatti detto che "il film sarebbe stato valorizzato maggiormente con un altro distributore".
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Non solo queste parole hanno fatto alzare più di un sopracciglio, ma anche il tempismo con cui Amazon ha abbandonato la nave. Solo pochi mesi prima l’azienda aveva annunciato una collaborazione strategica con OpenAI accompagnata da un investimento da 50 miliardi di dollari, mentre il rapporto tra Jeff Bezos e Altman era stato ulteriormente evidenziato dalla presenza del fondatore di OpenAI al matrimonio del patron di Amazon. Diverse società, tra cui Netflix, A24, Focus Features e Mubi avevano visionato il film, optando poi per non procedere con l’acquisto dei diritti. Cosa che ha invece deciso di fare Neon, puntando su una pellicola che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione dei premi.
Il cast di Artificial, un film che senza dubbio farà discutere
Artificial, scritto da Simon Rich, ex autore del Saturday Night Live, riprende il confuso periodo in cui Sam Altman, fondatore di OpenAI, venne prima licenziato e poi reintegrato dall’azienda nel pieno della corsa alle Intelligenze Artificiali. Un film che chi ha avuto modo di vedere descrive come ben poco lusinghiero nei confronti di Altman, mostrato come un bugiardo patologico. Discorso identico per Elon Musk, interpretato da Ike Barinholtz, tratteggiato come decisamente antipatico.
I panni di Altman saranno indossati da Andrew Garfield, che Guadagnino aveva già diretto nel recente (e poco fortunato al botteghino) After The Hunt. Monica Barbaro interpreta l’ex direttrice tecnica di OpenAI Mira Murati, Yura Borisov dà volto all’ex responsabile scientifico Ilya Sutskever e Mark Rylance interpreta il premio Nobel Geoffrey Hinton. Completano il gruppo Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Chris O’Dowd, Cooper Koch e Billie Lourd. Per quanto riguarda l’uscita di Artificial, alcuni rumor parlano di una presentazione alla prossima Mostra Internazionale del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.
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