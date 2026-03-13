Dj Jad svela in anteprima il suo prossimo album, e su Sanremo: “Come Articolo 31 non ci interessava, poi è arrivato Amadeus” - Intervista Metà del duo che negli Anni ’90 ha sdoganato la cultura hip hop in Italia, ma anche solista poco interessato ai like, l’artista si è aperto davanti ai nostri microfoni: dagli anni d’oro con J-Ax alla reunion, passando per la collaborazione con il fratello.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

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Prima di iniziare la nostra chiacchierata, a telecamere spente, Dj Jad ci anticipa che durante l’intervista svelerà qualche dettaglio riguardo al nuovo progetto a cui ha iniziato a lavorare. Ce la teniamo come ciliegina finale, ci diciamo, ma da come ne parla si capisce quanto si senta orgoglioso e coinvolto: "È un’esigenza personale", svela. "C’è tanta positività attorno a questo lavoro, in un momento di grande negatività come quello che stiamo vivendo", continua. Prima, però parliamo degli inizi, di tutti quegli anni di Articolo 31 che, attenzione, non sono J-Ax e Jad insieme: "Gli Articolo sono un’entità", chiarisce. Un’entità che è rimasta tale anche dopo lo scioglimento del 2006. "Ha lasciato l’amaro in bocca ai fan che non ci hanno mai abbandonato", spiega ricordando quel periodo.

L’ultimo disco di Dj Jad è in collaborazione con il fratello Wlady. Con loro cantano J-Ax, Albano, Ivana Spagna e Katia Ricciarelli

Prima di ricominciare da solista ha fatto un grande respiro: "Dovevo capire chi fossi, da dove venivo, avevo bisogno di ritornare alle fondamenta di quello che ero, all’underground". Da quel momento sono usciti cinque dischi. Il più recente, AlBoom del 2025, è in collaborazione con il fratello Wlady, che, tra le altre cose, ha prodotto la hit di J-Ax Maria Salvador. Insieme a loro però ci sono tanti altri artisti, anche molto diversi tra loro: dallo stesso Ax a Ivana Spagna, passando per Albano e Katia Ricciarelli. Proprio Wlady è stato colui che ha fatto da collante per la reunion degli Articolo 31 avvenuta formalmente nel 2018 e diventata realtà discografica nel 2023 con la loro partecipazione a Sanremo sulle note del brano Un bel viaggio: "In passato eravamo contro il Festival, ma Amadeus l’ha cambiato. E Ax ci ha preso gusto (il rapper era in gara da solista anche nel 2026, con la canzone Italia Starter Pack, ndr)".

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"I numeri e i like? Non li voglio neanche vedere"

Quell’estate poi il duo fa la sua parte nel tormentone Disco Paradise con Annalisa e Fedez, cinque dischi di platino, ma: "Con le vendite fisiche, gli Articolo 31 hanno preso anche quello di diamante", dice. L’impressione è che, comunque, Dj Jad sia poco interessato ai numeri e a like: "Non li voglio neanche vedere, voglio che venga fuori la musica. Mi metto in gioco solo quando credo in un progetto a prescindere dal fatto che sia più o meno commerciale. Disco Paradise? L’ho fatta perché mi piaceva". Guardando alla sua discografia e ascoltando quello che può anticipare sul nuovo disco, ancora senza una data di uscita, non si fatica a crederlo.

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