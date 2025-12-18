Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Artem Tkachuk, il dramma di Pino di Mare Fuori: "Tso, ospedale e denuncia. Ora non provo più niente"

Dal TSO all’addio ai social: lo sfogo choc dell’attore di Mare Fuori tra accuse respinte, dolore personale e la scelta di fermarsi per ritrovare se stesso

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Artem Tkachuk - Mare fuori
Raiplay

Dopo mesi lontano dai riflettori, Artem Tkachuk torna a parlare e lo fa senza filtri. L’attore di Mare Fuori, volto amatissimo dal pubblico per il personaggio di Pino ‘o pazzo, ha scelto i social per raccontare una vicenda personale dolorosa che risale allo scorso settembre e che, ancora oggi, continua a far discutere.

Artem Tkachuk, il ricovero in ospedale e il TSO: la sua versione dei fatti

Tutto ruota attorno a quanto accaduto all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Una serata finita al centro delle cronache, con accuse pesanti e una ricostruzione che l’attore respinge con forza. Attraverso le sue storie Instagram, Tkachuk racconta così quei momenti:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"Nell’ambulatorio avevo solo stracciato le flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta per calmarmi, e quando sono rientrato con calma mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi".

Le accuse respinte e l’assenza di denunce

Nei giorni successivi all’episodio, Artem Tkachuk era stato accusato di aver danneggiato un macchinario ospedaliero e di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale. Accuse che oggi smentisce categoricamente:

"Non è stata esposta nessuna denuncia perché non avevo rotto niente".

Una precisazione che per l’attore è fondamentale, soprattutto dopo settimane di silenzio e di esposizione mediatica che lui stesso definisce una forma di "sciacallaggio". Nel racconto emerge anche un lato più intimo e fragile. Tkachuk parla apertamente di una sofferenza emotiva che si porta dietro dall’infanzia, di un’esplosione interiore che sarebbe stata fraintesa e giudicata superficialmente: «Ho tanti traumi accumulati nella mia anima, già da piccolo, ora che sta esplodendo tutto dentro di me, la mia è una reazione a tutte le ipocrisie e sciacalli che mi hanno circondato fino ad ora».

Altro punto su cui l’attore è stato molto netto riguarda le voci sull’uso di sostanze. Anche qui, la risposta è senza mezzi termini:

«Il mio carattere esplosivo fa paura o può sembrare folle. Ma vi assicuro che non ho mai fatto uso di sostanze perché sono cresciuto in un quartiere dove ho visto la gente morire lentamente davanti ai miei occhi. Al massimo mi bevo 1/2 barrette in solitudine».

Tra i passaggi più forti dello sfogo c’è la decisione di allontanarsi dai social network. Una scelta maturata per concentrarsi su se stesso e su un percorso interiore:

«Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente».

Nonostante il momento difficile, Tkachuk guarda avanti. Racconta che le festività le trascorrerà in solitudine, per scelta, ma anticipa anche che il futuro professionale non è fermo:

«Il 2026 è ricco di progetti, Natale lo festeggerò da solo perché non c’è una famiglia e a casa degli altri non mi va di stare. La stessa cosa vale per il Capodanno. Sto sereno e sto bene, tranne quando mi rompono il ca**o».

Potrebbe interessarti anche

Mare Fuori, Artem Tkachuk

Artem di Mare Fuori allarma i fan, il video preoccupante dall'ospedale fa temere il peggio: "Gesù prendi la mia anima"

L’attore della serie di successo di Rai 2 ha pubblicato un video che ha scosso i fan...
Mare Fuori, Artem Tkachuk

Mare Fuori, Artem Tkachuk fermato dai Carabinieri in ospedale: perché

L'attore italo-ucraino ha dato in escandescenze nel pronto soccorso del vecchio ospe...
Achille Costacurta a Verissimo: "Ho tentato il suicidio e sono finito in coma, quando mi sono svegliato c'erano i miei in lacrime"

Achille Costacurta a Verissimo: "Ho tentato il suicidio e sono finito in coma, quando mi sono svegliato c'erano i miei in lacrime"

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta torna a parlare del suo periodo bu...
Artem Tkachuk

Artem di Mare Fuori e Pechino Express choc: “Ho scoperto di avere una sorella, è sola con un figlio"

Ha scoperto per caso di avere una sorella in Ucraina, madre di un bambino. Oggi la a...
Achille Costacurta, la scelta sul nuovo lavoro: "In Australia per 5mila euro al mese", cosa vorrebbe fare

Achille Costacurta, la scelta sul nuovo lavoro: "In Australia per 5mila euro al mese", cosa vorrebbe fare

Un percorso segnato da cadute, scelte difficili e una lenta risalita che oggi Achill...
Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 11 dicembre 2025: l'inchiesta choc di Corrado For...
Valentina Barbieri ricoverata, paura per l'imitatrice

Valentina Barbieri ricoverata, paura per l'imitatrice del GialappaShow: "Pianti e preoccupazioni", come sta ora

L'attrice è in ospedale dopo un periodo di forte stress. Lo ha fatto sapere lei stes...
Grande Fratello, le pagelle: Valentina 'ossessionata' (5), il coraggio di Anita (9), Rasha e Omer, altro che crisi (8)

Grande Fratello, le pagelle: Valentina 'ossessionata' (5), il coraggio di Anita (9), Rasha e Omer, altro che crisi (8)

Promossi e bocciati della semifinale bis del GF del 15 dicembre: volano stracci tra ...
George Clooney

George Clooney, il faccia a faccia con la moglie e poi l'annuncio: “Basta baci sul set”

L'attore americano ha rivelato, nel corso di una recente intervista, di aver detto a...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

BigMama

BigMama
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Rosy Chin

Rosy Chin

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963