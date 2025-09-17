Trova nel Magazine
Mare Fuori, Artem Tkachuk scatenato in ospedale: danneggiati una porta e i macchinari del Pellegrini, bloccato dai Carabinieri

L'attore italo-ucraino ha dato in escandescenze nel pronto soccorso del vecchio ospedale Pellegrini di Napoli ed è stato bloccato da sicurezza e agenti

Attimi di panico e nervosismo oggi, mercoledì 17 settembre, al vecchio ospedale Pellegrini di Pignasecca, a Napoli, con protagonista Artem Tkachuk, attore noto al grande pubblico per la fiction Mare Fuori. A quanto si apprende, l’interprete di Pino ‘o pazzo sarebbe arrivato all’ospedale del centro storico del capoluogo campano in evidente stato di agitazione, entrando in triage come codice rosso.

Macchinari e porte danneggiate, Artem Tkachuk bloccato dai Carabinieri al Pellegrini

Pochi istanti dopo essere arrivato al pronto soccorso del Pellegrini di Pignasecca, Artem avrebbe iniziato a dare in escandescenze, rendendo necessario l’intervento del personale di sicurezza della struttura. Non sono noti il motivo o la dinamica, e nemmeno i comportamenti tenuti dall’attore all’interno del nosocomio.

In stato di forte agitazione avrebbe spintonato il personale sanitario e di vigilanza. Avrebbe poi danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. Successivamente avrebbe tentato di darsi alla fuga, salvo essere bloccato in fretta dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro, intervenuti tempestivamente sul posto. È lecito supporre che entro breve tempo verranno presi provvedimenti di carattere giudiziario nei confronti del giovane attore di Mare Fuori, se confermati gli episodi dei danneggiamenti di attrezzatura sanitaria e soprattutto di aggressione al personale del Pellegrini.

L’aggressione nel passato di Artem Tkachuk

Il 24enne italo-ucraino, nel 2019, è stato vittima di un altro spiacevole incidente. Da poco reduce del successo de La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, di cui era uno dei protagonisti, era stato aggredito nella zona dei baretti di Chiaia, luogo della movida napoletana. Assalito con calci, pugni e una coltellata al fianco, per fortuna l’attore ne è uscito senza gravi conseguenze, riportando una prognosi di 20 giorni.

Programmi

