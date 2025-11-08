Artem di Mare Fuori allarma i fan, il video preoccupante dall'ospedale fa temere il peggio: "Gesù prendi la mia anima" L’attore della serie di successo di Rai 2 ha pubblicato un video che ha scosso i fan, riaccendendo le preoccupazioni per il suo stato di salute.

Da qualche giorno il nome di Artem Tkachuk è di nuovo al centro dell’attenzione, ma non per motivi legati alla sua carriera o ai nuovi progetti. L’attore di Mare Fuori, diventato celebre per aver interpretato il personaggio di Pino, ha condiviso sui social un video che ha immediatamente scosso i fan. Nelle immagini, Artem appare disteso su un letto d’ospedale, con una flebo al braccio, in una stanza immersa nel buio. Un dettaglio, questo, che ha fatto il giro del web nel giro di poche ore.

Artem Tkachuk, il video in ospedale che ha allarmato i fan di Mare Fuori

Sulla breve clip, l’attore ha scritto parole che non sono passate inosservate: "Gesù prenditi la mia anima in fretta, la Terra non è casa mia". Una frase che ha generato grande preoccupazione tra i suoi follower, molti dei quali hanno riempito il profilo del giovane di messaggi di affetto e incoraggiamento. In tanti hanno espresso dolore e solidarietà per il ragazzo, così giovane e che sembra attraversare un periodo di forte fragilità.

Non si tratta purtroppo del primo episodio che desta allarme. Lo scorso settembre, Artem era finito al pronto soccorso di Napoli in seguito a un episodio di forte agitazione. Secondo quanto riportato, avrebbe avuto una colluttazione con il personale sanitario e danneggiato alcune apparecchiature mediche. Dopo quell’accaduto, l’attore aveva scelto il silenzio, lasciando intendere che non fosse un momento semplice.

L’appello di chi gli è vicino

A commentare il nuovo video è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato di aver avuto uno scambio di messaggi con lui nei giorni precedenti: "Spero che non sia da solo. Ci siamo scritti parole profonde. Ora questa storia è un chiaro urlo che chiede e vuole aiuto. Forza ragazzo, forza Pin". Parole che lasciano intuire quanto la situazione possa essere delicata e quanto Artem abbia bisogno di sostegno umano, prima ancora che professionale.

La fede come rifugio e la riconoscenza verso Napoli

Negli ultimi anni, Tkachuk ha parlato apertamente del suo legame con la fede, raccontando in un’intervista a Famiglia Cristiana di essere cresciuto in una famiglia credente e di aver riscoperto la spiritualità come punto di forza nei momenti difficili. "Sono cristiano ortodosso da sempre. I miei genitori mi hanno educato alla fede, ma negli ultimi tempi ho iniziato a vivere con più intensità il mio rapporto con Dio. Quando sei nell’oscurità più buia, è difficile credere nella luce, ma io ho chiesto coraggio a Dio e Lui me lo ha dato". Un legame profondo, quello con la spiritualità, che per Artem sembra rappresentare una bussola nei momenti di smarrimento.

