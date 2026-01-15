Kit Harington e Sophie Turner, da fratelli in Game of Thrones ad amanti nel nuovo film: il trailer Kit Harington e Sophie Turner ancora insieme, questa volta da amanti e non fratelli. Le parole inedite dei due attori britannici protagonisti di "The Dreadful" tra rivelazioni e curiosità

Lionsgate

Sorprendente reunion per Kit Harington e Sophie Turner, che per la prima volta in carriera si trovano a recitare nello stesso film dopo essere stati fratelli nella celebre e pluripremiata serie "Game of Thrones" della HBO, per ben otto stagioni di fila. Il loro nuovo film "The Dreadful", in uscita il prossimo 20 febbraio nelle sale, sembra si stia trasformando, stando alle loro dichiarazioni, in una imbarazzante e inaspettata riunione di famiglia.

The Deadful, Kit Harington e Sophie Turner da fratelli ad amanti: il trailer del film

I due attori stanno girando le scene del nuovo film horror "The Dreadful" distribuito dalla grande casa di distribuzione Lionsgate, nel quale interpretano due amanti. Nella presentazione del progetto si legge: "Vivi un’inquietante storia gotica horror che riunisce le star di ‘Game of Thrones’ Sophie Turner e Kit Harington e vede la partecipazione dell’attrice premio Oscar Marcia Gay Harden. Ambientata nell’Inghilterra medievale, Anna e la sua autoritaria suocera Morwen lottano per sopravvivere ai margini della società. Ma quando un uomo del passato di Anna torna dalla guerra, una maledizione inizia a prendere forma attraverso un misterioso cavaliere e minaccia di distruggerli tutti".

Ecco il trailer (in lingua originale) del film The Deadful:

Le dichiarazioni di Kit Harington e Sophie Turner dopo Game of Thrones

I due attori hanno rilasciato interviste, parlando della stranezza di trovarsi ad interpretare i fratelli Jon Snow e Sansa Stark de "Il Trono di Spade" e poi dover recitare insieme come amanti nel loro primo film. Una situazione imbarazzante come sottolineato dalle parole, anche divertenti, di Kit Harrington al giornale E! News: "Ho pensato: ‘Questi ragazzi, questi sono amanti, giusto?’ Mi sono sentito molto strano. Ma era una buona occasione per stare di nuovo con lei e lavorare insieme… È stato un po’ imbarazzante, dover salire su una cassetta di mele per baciarla perché è circa trenta centimetri più alta di me. Ma a parte questo, la mia dignità era ok"

Anche l’attrice britannica ha detto la sua nel corso del popolare show "Late Night With Seth Meyers: "Ho mandato la sceneggiatura a Kit, e lui mi ha risposto dicendomi: ‘Sì, mi piacerebbe, ma sarà davvero strano, Soph’. E io ho pensato: ‘Di cosa sta parlando?’. Poi ho letto la sceneggiatura e diceva: ‘Bacio, bacio, sesso, bacio, sesso. E poi ho pensato: ‘Ma quello è mio fratello’. Poi, una volta sul set abbiamo girato la prima scena del bacio ed è stato da vomito. Davvero, è orribile. È stata la cosa peggiore."



The Deadful, quando esce al cinema

L’attesa per il film, in sala dal prossimo 20 febbraio, cresce anche grazie alle dichiarazioni dei due protagonisti, capaci di empatizzare con il pubblico, riportando curiosità e aneddoti direttamente dal set. Un modo simpatico che fa sentire il pubblico più vicino alle vite, apparentemente innarrivabili, delle stars.

