Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Kit Harington e Sophie Turner, da fratelli in Game of Thrones ad amanti nel nuovo film: il trailer

Kit Harington e Sophie Turner ancora insieme, questa volta da amanti e non fratelli. Le parole inedite dei due attori britannici protagonisti di "The Dreadful" tra rivelazioni e curiosità

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Kit Harington e Sophie Turner, da fratelli in Game of Thrones ad amanti in The Dreadful: il trailer
Lionsgate

Sorprendente reunion per Kit Harington e Sophie Turner, che per la prima volta in carriera si trovano a recitare nello stesso film dopo essere stati fratelli nella celebre e pluripremiata serie "Game of Thrones" della HBO, per ben otto stagioni di fila. Il loro nuovo film "The Dreadful", in uscita il prossimo 20 febbraio nelle sale, sembra si stia trasformando, stando alle loro dichiarazioni, in una imbarazzante e inaspettata riunione di famiglia.

The Deadful, Kit Harington e Sophie Turner da fratelli ad amanti: il trailer del film

I due attori stanno girando le scene del nuovo film horror "The Dreadful" distribuito dalla grande casa di distribuzione Lionsgate, nel quale interpretano due amanti. Nella presentazione del progetto si legge: "Vivi un’inquietante storia gotica horror che riunisce le star di ‘Game of Thrones’ Sophie Turner e Kit Harington e vede la partecipazione dell’attrice premio Oscar Marcia Gay Harden. Ambientata nell’Inghilterra medievale, Anna e la sua autoritaria suocera Morwen lottano per sopravvivere ai margini della società. Ma quando un uomo del passato di Anna torna dalla guerra, una maledizione inizia a prendere forma attraverso un misterioso cavaliere e minaccia di distruggerli tutti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ecco il trailer (in lingua originale) del film The Deadful:

Le dichiarazioni di Kit Harington e Sophie Turner dopo Game of Thrones

I due attori hanno rilasciato interviste, parlando della stranezza di trovarsi ad interpretare i fratelli Jon Snow e Sansa Stark de "Il Trono di Spade" e poi dover recitare insieme come amanti nel loro primo film. Una situazione imbarazzante come sottolineato dalle parole, anche divertenti, di Kit Harrington al giornale E! News: "Ho pensato: ‘Questi ragazzi, questi sono amanti, giusto?’ Mi sono sentito molto strano. Ma era una buona occasione per stare di nuovo con lei e lavorare insieme… È stato un po’ imbarazzante, dover salire su una cassetta di mele per baciarla perché è circa trenta centimetri più alta di me. Ma a parte questo, la mia dignità era ok"

Anche l’attrice britannica ha detto la sua nel corso del popolare show "Late Night With Seth Meyers: "Ho mandato la sceneggiatura a Kit, e lui mi ha risposto dicendomi: ‘Sì, mi piacerebbe, ma sarà davvero strano, Soph’. E io ho pensato: ‘Di cosa sta parlando?’. Poi ho letto la sceneggiatura e diceva: ‘Bacio, bacio, sesso, bacio, sesso. E poi ho pensato: ‘Ma quello è mio fratello’. Poi, una volta sul set abbiamo girato la prima scena del bacio ed è stato da vomito. Davvero, è orribile. È stata la cosa peggiore."

The Deadful, quando esce al cinema

L’attesa per il film, in sala dal prossimo 20 febbraio, cresce anche grazie alle dichiarazioni dei due protagonisti, capaci di empatizzare con il pubblico, riportando curiosità e aneddoti direttamente dal set. Un modo simpatico che fa sentire il pubblico più vicino alle vite, apparentemente innarrivabili, delle stars.

Potrebbe interessarti anche

Sophie Turner

Tomb Raider, Sophie Turner combattiva su Amazon Prime Video: svelato il personaggio nell'attesa serie

Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie che vede la bella Sophie Turner n...
Tomb Raider, un volto noto di Harry Potter entra nel cast della serie Amazon Prime Video

Amazon Prime Video alza il tiro con Tomb Raider: la serie Tv recluta una star di Harry Potter

Direttamente dall'universo di Harry Potter una nuova aggiunta al cast della serie tv...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Tomb Raider (con Jolie), l'iconica Sigourney Weaver potrebbe entrare nel cast della nuova serie live-action di Prime Video

Tomb Raider, un'icona del cinema si unisce al cast della serie tv e rilancia il mito di Lara Croft

Sigourney Weaver in trattative per affiancare Sophie Turner nella serie Prime Video:...
Il Trono di Spade, Sophie Turner orgogliosa di una scena di violenza su Sansa

Il Trono di Spade, Sophie Turner difende la scandalosa e violenta scena di Sansa: "Ecco perché andava fatta"

Sophie Turner, interprete di Sansa ne Il Trono di Spade, difende la scena di stupro ...
Undertone, il trailer del nuovo film horror di A24

Undertone, il nuovo film horror è puro terrore e il trailer ufficiale lo conferma: ecco il video

A24 lancia il suo nuovo film horror, Undertone, con un primo trailer ufficiale da br...
007-craig

James Bond, spunta un nuovo nome a sorpresa per il dopo Daniel Craig

Dopo l’addio di Daniel Craig, il franchise di James Bond sembra pronto a ripartire c...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner

Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Netflix, le serie tv che hanno stravolto la concezione della tv

Netflix, da Stranger Things a The Crown: le serie che hanno stravolto le regole della tv

Da Mindhunter a Love, Death & Robots: le serie tv del Colosso dello streaming che ha...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Sophie Kinsella

Sophie Kinsella
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Damiano Gavino

Damiano Gavino
John Hannah

John Hannah

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963