Lucilla, un libro e poi l'Ariston di Sanremo: cosa succede alla star della musica per bambini La star di Alman Kids, amata da milioni di bambini, debutta in libreria con “Raggi di felicità”, poi inizia la tournée con una serata evento all'Ariston di Sanremo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Alman Kids

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Il buio fa paura, soprattutto quando si è piccoli. Ma cosa succederebbe se, invece di evitarlo, si provasse a guardarlo con occhi diversi? È questa la sfida al centro della nuova storia di Lucilla, protagonista amatissima dell’universo kids, che per la prima volta porta il suo mondo tra le pagine di un libro intitolato Arriva Lucilla – Raggi di Felicità. L’obiettivo è accompagnare i bambini in un percorso fatto di immaginazione e rassicurazione, affrontando una delle paure più frequenti dell’infanzia con un linguaggio semplice. Il progetto uscirà nelle librerie il 27 settembre 2026 e sarà presentato anche attraverso incontri con i suoi piccoli fan. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Arriva Lucilla – Raggi di Felicità, il nuovo libro che aiuta i bambini a superare la paura del buio

Dopo il grande successo riscosso sul web, Lucilla entra nel mondo dell’editoria per bambini con Raggi di felicità, una storia pensata per accompagnare i più piccoli nella scoperta del buio e aiutarli ad affrontarlo senza timore. Il libro propone un racconto rassicurante, nel quale ciò che inizialmente può sembrare oscuro e spaventoso diventa qualcosa da conoscere e comprendere. La storia nasce nel luogo da cui proviene Lucilla: il Sole, simbolo di luce, calore ed energia. Da questo scenario prende forma un viaggio dedicato ai bambini, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio positivo e trasformare una delle paure più frequenti dell’infanzia in un’esperienza di crescita e scoperta. Con più di 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 2 milioni di visualizzazioni quotidiane, Lucilla è diventata una delle figure più conosciute dell’intrattenimento kids in Italia.

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Pubblicato da Mondadori Electa, Arriva Lucilla – Raggi di felicità è composto da 64 pagine e sarà disponibile nelle librerie dal 29 settembre 2026, al prezzo di 15 euro. Prima dell’uscita ufficiale è previsto un appuntamento speciale a Milano, dove i fan potranno incontrare Lucilla.

Lucilla, quando si terrà il firmacopie

Il primo firmacopie si terrà il 27 settembre al Mondadori Store di Piazza del Duomo a Milano, con due turni, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Di seguito, tutti gli altri appuntamenti:

3 ottobre 2026 – Marcianise (NA)

CC Campania – ore 16:00

CC Campania – ore 16:00 10 ottobre 2026 – Albignasego (PD)

Iper-City – ore 16:30

Iper-City – ore 16:30 11 ottobre 2026 – Fiumicino (RM)

Parco Commerciale Da Vinci – ore 16:00

Parco Commerciale Da Vinci – ore 16:00 25 ottobre 2026 – Torino (TO)

Parco Dora Shopping Centre – ore 14:00

Lucilla, la tournée teatrale

Il libro, però, non è l’unica novità. Lucilla, infatti, è impegnata anche sul palcoscenico con lo spettacolo Arriva Lucilla – Il nuovo show. L’artista porta in tournée un format che unisce musica, intrattenimento e contenuti educativi, con l’intento di divertire e stimolare la curiosità dei bambini. La tournée, che sarà anticipata da una straordinaria data zero all’Ariston di Sanremo, sta già registrando numerosi sold-out in prevendita. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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