Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Lucilla, un libro e poi l'Ariston di Sanremo: cosa succede alla star della musica per bambini

La star di Alman Kids, amata da milioni di bambini, debutta in libreria con “Raggi di felicità”, poi inizia la tournée con una serata evento all'Ariston di Sanremo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lucilla
Alman Kids

Il buio fa paura, soprattutto quando si è piccoli. Ma cosa succederebbe se, invece di evitarlo, si provasse a guardarlo con occhi diversi? È questa la sfida al centro della nuova storia di Lucilla, protagonista amatissima dell’universo kids, che per la prima volta porta il suo mondo tra le pagine di un libro intitolato Arriva Lucilla – Raggi di Felicità. L’obiettivo è accompagnare i bambini in un percorso fatto di immaginazione e rassicurazione, affrontando una delle paure più frequenti dell’infanzia con un linguaggio semplice. Il progetto uscirà nelle librerie il 27 settembre 2026 e sarà presentato anche attraverso incontri con i suoi piccoli fan. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Arriva Lucilla – Raggi di Felicità, il nuovo libro che aiuta i bambini a superare la paura del buio

Dopo il grande successo riscosso sul web, Lucilla entra nel mondo dell’editoria per bambini con Raggi di felicità, una storia pensata per accompagnare i più piccoli nella scoperta del buio e aiutarli ad affrontarlo senza timore. Il libro propone un racconto rassicurante, nel quale ciò che inizialmente può sembrare oscuro e spaventoso diventa qualcosa da conoscere e comprendere. La storia nasce nel luogo da cui proviene Lucilla: il Sole, simbolo di luce, calore ed energia. Da questo scenario prende forma un viaggio dedicato ai bambini, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio positivo e trasformare una delle paure più frequenti dell’infanzia in un’esperienza di crescita e scoperta. Con più di 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 2 milioni di visualizzazioni quotidiane, Lucilla è diventata una delle figure più conosciute dell’intrattenimento kids in Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Pubblicato da Mondadori Electa, Arriva Lucilla – Raggi di felicità è composto da 64 pagine e sarà disponibile nelle librerie dal 29 settembre 2026, al prezzo di 15 euro. Prima dell’uscita ufficiale è previsto un appuntamento speciale a Milano, dove i fan potranno incontrare Lucilla.

Lucilla, quando si terrà il firmacopie

Il primo firmacopie si terrà il 27 settembre al Mondadori Store di Piazza del Duomo a Milano, con due turni, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Di seguito, tutti gli altri appuntamenti:

  • 3 ottobre 2026 – Marcianise (NA)
    CC Campania – ore 16:00
  • 10 ottobre 2026 – Albignasego (PD)
    Iper-City – ore 16:30
  • 11 ottobre 2026 – Fiumicino (RM)
    Parco Commerciale Da Vinci – ore 16:00
  • 25 ottobre 2026 – Torino (TO)
    Parco Dora Shopping Centre – ore 14:00

Lucilla, la tournée teatrale

Il libro, però, non è l’unica novità. Lucilla, infatti, è impegnata anche sul palcoscenico con lo spettacolo Arriva Lucilla – Il nuovo show. L’artista porta in tournée un format che unisce musica, intrattenimento e contenuti educativi, con l’intento di divertire e stimolare la curiosità dei bambini. La tournée, che sarà anticipata da una straordinaria data zero all’Ariston di Sanremo, sta già registrando numerosi sold-out in prevendita.

Potrebbe interessarti anche

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi svela perché dice addio alla musica live: "Quest’estate è stata una tragedia", la confessione a Caterina Balivo

Dopo aver affrontato per decenni palchi, trasferte e serate estive in tutta Italia, ...
Dove Cameron

Damiano David, la fidanzata Dove Cameron e la canzone dedicata a Roma: il gesto (speciale) prima delle nozze

La cantante e attrice americana è pronta a prendersi le radio il 18 settembre con l'...
Maneskin

Måneskin, ufficiale la reunion a Sanremo 2027: l'annuncio di Stefano De Martino e cosa faranno all'Ariston

Damiano e soci torneranno a suonare insieme sul palco del teatro Ariston: a conferma...
Annalisa Scarrone ed Emma Marrone

Annalisa chiude un’era (con classe): la lettera ai fan per salutare il tour e l’appuntamento al 2027. Poi la reazione inaspettata di Emma

La cantante savonese si è congedata dalla tournée con un messaggio scritto a mano, d...
Stefano De Martino

Sanremo 2027, De Martino conferma lo spoiler sui Maneskin e lancia il messaggio a Damiano David: “L’Ariston è il posto giusto”

Il direttore artistico del Festival apre le porte dell’Ariston alla band romana, men...
Fedez, Vasco e Ultimo

Vasco, Fedez e Ultimo: ecco quanto resta (davvero) ai big della musica tra streaming, stadi e affari. Tutti i numeri

Per colpa di live costosissimi e streaming poco remunerativi, oggi anche i grandi ar...
Angelina Mango

Angelina Mango 'rimpiazza' Marco Mengoni con Ariete: cosa succede

Le due cantanti hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo ‘Che bella vita’, in arr...
Chi è veramente Lucilla Kids - Intervista esclusiva

Lucilla Kids: "Canto per i bimbi ed è meraviglioso: ecco perché i genitori si fidano di me. Carolina? Vorrei incontrarla"

Abbiamo chiesto a Lucilla Kids di rispondere a tutte le domande su quello che avete ...
Benji e Fede

Benji e Fede, dal viaggio interiore al nuovo album: "Ho parlato con Dio". Poi il no a De Martino: “Niente Sanremo 2027”

Il duo ha parlato dell’uscita del disco ‘Quando viaggi da sola’ chiudendo le porte a...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

Teo Bok

Teo Bok
Alice De Andrè

Alice De André
Teddy Reno

Teddy Reno
Stefano Bini

Stefano Bini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963