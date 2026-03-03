Sonic 4, Amy Rose protagonista della prima immagine: l'attrice scelta per doppiarla non potrebbe essere più adatta Sonic the Hedgehog 4 vedrà l'arrivo del personaggio di Amy Rose, che sarà doppiata da Kristen Bell

Sono appena iniziate le riprese di Sonic the Hedgehog 4, e c’è già un elemento che offre più di uno spunto interessante: l’ingresso di Amy Rose nel franchise cinematografico. Il regista Jeff Fowler ha annunciato l’avvio della produzione pubblicando una foto in cui impugna il martello Piko Piko, l’arma simbolo del personaggio. Un dettaglio tutt’altro che casuale, perché Amy non è una comprimaria qualunque dell’universo Sega, ma una figura storica introdotta nei videogiochi negli anni Novanta e diventata nel tempo uno dei volti più riconoscibili accanto a Sonic, Tails e Knuckles.

Amy Rose avrà la voce di Kristen Bell

A darle voce sarà Kristen Bell, una scelta di peso, dato che Bell è una interprete molto amata dal pubblico di tutte le età, sia da attrice (ad esempio nel serial Veronica Mars) che da interprete vocale: tutti la ricordiamo la sua voce narrante in Gossip Girl, ma ha una lunga esperienza nel doppiaggio animato (su tutte, la sua interpretazione nella saga di Frozen nei panni di Anna). Il suo profilo unisce naturalmente ironia e determinazione, due caratteristiche centrali anche per il personaggio di Amy Rose. Nei videogiochi, il personaggio nasce come fan dichiarata di Sonic, spesso rappresentata come innamorata del riccio blu. Con il passare degli anni, però, Amy si è evoluta: da figura impulsiva e romantica a combattente autonoma, capace di agire indipendentemente dal protagonista. Se il film seguirà questa evoluzione, potremmo trovarci davanti a un personaggio meno stereotipato rispetto alle prime apparizioni videoludiche, con un ruolo attivo nell’azione e non solo nella dinamica sentimentale. Del resto i film live action hanno proposto fin da subito dei caratteri a tutto tondo, prendendo ispirazione dai videogiochi senza essere pedissequi.

Una saga ricca di voci importanti

La saga cinematografica finora ha costruito un equilibrio tra personaggi animati e attori in live action. Ben Schwartz è la voce di Sonic fin dal primo film del 2020; Idris Elba si è aggiunto successivamente come Knuckles, accentuandone il lato guerriero; Jim Carrey ha interpretato il Dr. Robotnik con un registro sopra le righe che ha segnato l’identità della trilogia e dato nuova vita al villain. Colleen O’Shaughnessey è la voce di Tails, mentre è stato chiamato a doppiare addirittura anche Keanu Reeves, nel ruolo di Shadow. E l’arrivo di Amy potrebbe rimescolare le relazioni interne al gruppo. Nei videogiochi, il legame tra Sonic e Amy è spesso fonte di gag ma anche di tensione narrativa. In un film, questo potrebbe tradursi in una nuova dinamica che alleggerisce o complica l’azione.

C’è poi un aspetto esponenziale da attenzionare: Sonic 3 ha superato i 490 milioni di dollari al box office globale, dimostrando che il pubblico non solo continua a seguire il franchise ma lo ama sempre più, come dimostrato dall’attenzione riservata alla serie televisiva su Paramount+ e al rinnovato interesse del pubblico di tutte le età per i videogiochi della serie e le vecchie serie animate televisive. L’espansione del cast con personaggi iconici è una strategia usuale, tramite cui ampliare un universo narrativo senza stravolgere il nucleo centrale. Amy è una scelta coerente perché è parte integrante del brand da oltre trent’anni e ha un’identità visiva forte, facilmente riconoscibile anche da chi non è un giocatore abituale. Con l’uscita fissata per le sale americane al 19 marzo 2027 e un ulteriore film già programmato per il 2028, Paramount sta costruendo una continuità a lungo termine.

