Reacher e Terminator uniscono le forze: Alan Ritchson e Arnold Schwarzenegger assieme per salvare il Natale. Cosa succede nel mondo dello spettacolo
Il nuovo film Prime Video Original debutta in streaming il 2 dicembre, con Schwarzy di nuovo in un film di Natale dopo tre decenni
Dopo tre decenni, ovvero dai tempi di Una Promessa è una Promessa, Arnold Schwarzenegger torna per un film natalizio: il 2 dicembre 2026 debutta in streaming su Amazon Prime Video Missione – Salvare il Natale, con Alan Ritchson (Reacher) come co-protagonista. Un heist movie d’azione che mescola il calore delle feste con l’adrenalina e gli elementi da commedia tipici di alcuni dei film a cui Arnold e lo stesso Ritchson ci hanno abituati.
Missione – Salvare il Natale: Schwarzenegger e Ritchson uniti per le feste
Quando l’iconico sacco rosso di Babbo Natale (Schwarzenegger) viene rubato da un elfo ribelle e vendicativo (Awkwafina), il Natale viene messo improvvisamente a rischio. Mentre la notte più importante dell’anno si avvicina sempre di più, Babbo Natale recluta un ladro (Ritchson), finito sulla sua "Lista dei cattivi", che dovrà riunire rapidamente una banda di eccentrici criminali, con un piccolo aiuto da parte di elfi e renne, per mettere a segno il colpo più inaspettato della loro vita.
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Ricco di magia delle feste, grandi risate e tanto cuore, Missione: Salvare il Natale è un’avventura natalizia fatta di seconde possibilità, amicizie improbabili e della scoperta che a volte anche Babbo Natale ha bisogno di una mano per consegnare il Natale. Una rilettura originale e ricca di azione dei classici film di Natale e che combina la tensione di un furto impossibile con il calore, il divertimento e lo spirito festoso tipici del periodo natalizio. Per Arnold è un ritorno ai film di Natale dopo 30 anni esatti da Una Promessa è una Promessa. Nella pellicola diretta da Brian Levant, Schwarzy è Howard Langston, un marito e padre che per gli impegni col lavoro fatica a passare tempo con la moglie e il figlioletto Jamie. Dopo aver mancato un importante incontro di karate del ragazzino, per cercare di riscattarsi gli promette in regalo per Natale un Turbo-Man, che però sembra introvabile. Sulla sua strada si metterà anche Myron Larabee, un postino disposto anch’egli a tutto pur di comprare il giocattolo per il proprio figlio
Il cast di Missione: Salvare il Natale e quando esce in streaming
Missione: Salvare il Natale è diretto da Adam Shankman, mentre la sceneggiatura è stata curata da Allan Rice. Il cast include, oltre ai già citati Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson, Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, insieme a Ken Jeong e Awkwafina. Tra i produttori figurano Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo, e Alan Ritchson.
Missione: Salvare il Natale esce in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video in tutto il mondo 2 dicembre 2026. Se volete rimanere aggiornati su questo e altri film e serie tv in uscita, non vi resta che restare sintonizzati su questa pagine. Vi lasciamo qui sotto il link al trailer ufficiale in italiano di Missione: Salvare il Natale.
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