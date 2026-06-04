Colpaccio Nove, la semifinale Arnaldi-Cobolli in chiaro: il derby italiano al ‘Roland Garros’ può battere il record di Sinner Roland Garros, domani 5 giugno la semifinale italiana Arnaldi-Cobolli sarà trasmessa in chiaro sul Nove: evento storico per il tennis azzurro e attesa per nuovi record d’ascolto

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Il derby Matteo Arnaldi–Flavio Cobolli che vale la finale del Roland Garros sarà visibile gratuitamente a tutti gli appassionati italiani. Warner Bros. Discovery ha infatti ufficializzato la trasmissione in chiaro della semifinale tutta ‘nostrana’ dello Slam francesca, una sfida destinata a entrare nella storia del tennis azzurro. L’incontro, in programma domani – venerdì 5 giugno 2026 – sul Philippe-Chatrier di Parigi con inizio previsto alle ore 19, sarà trasmesso in diretta sul Nove, permettendo anche al pubblico non abbonato di seguire un appuntamento senza precedenti per il movimento italiano.

Roland Garros, Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli in chiaro sul Nove: l’annuncio ufficiale

L’accesso contemporaneo di Arnaldi e Cobolli al penultimo atto dello Slam parigino garantisce già all’Italia un finalista al Roland Garros. Il vincente di Arnaldi-Cobolli sfiderà infatti il vincitore dell’altra semifinale tra Mensik e Zverev. Un traguardo storico che arriva al termine di un torneo straordinario per il tennis azzurro, capace di portare tre giocatori nei quarti di finale del tabellone maschile. Un risultato reso ancora più significativo considerando l’uscita di scena prematura di Jannik Sinner, arrivato a Parigi da numero uno del mondo e coi gradi di principale favorito per il titolo vista l’assenza del suo grande rivale, lo spagnolo Alcaraz, fermato da un infortunio. Il campione altoatesino è stato infatti eliminato al secondo turno dopo un match segnato da un improvviso malore che ne ha compromesso il rendimento quando sembrava ormai vicino alla qualificazione.

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Cobolli ha conquistato la semifinale superando Felix Auger-Aliassime, mentre Arnaldi ha staccato il pass grazie al successo nel derby contro Matteo Berrettini, interrotto dal ritiro del romano per un problema fisico. L’attesa attorno alla sfida è cresciuta rapidamente nelle ultime ore, spingendo la Federazione Italiana Tennis e Padel a chiedere una soluzione che consentisse la visione gratuita dell’evento. Una richiesta che ha trovato una risposta positiva da parte del detentore dei diritti televisivi del torneo.

L’accordo tra Warner Bros. Discovery e FITP

Ad annunciare la decisione è stato l’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Italia, Alessandro Araimo:

"Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su Nove un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani. Arnaldi e Cobolli, insieme a Jannik Sinner e a tutto il movimento tennistico italiano, stanno regalando emozioni incredibili al pubblico italiano, in un torneo che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery".

La scelta di aprire la visione al grande pubblico di un match del Roland Garros attesissimo in Italia non rappresenta una novità assoluta. Già lo scorso anno il Nove aveva trasmesso in diretta la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo al termine di una sfida memorabile. Quell’appuntamento fece registrare ascolti eccezionali e contribuì a stabilire il record storico: trasmesso in chiaro sul NOVE e in simulcast su Eurosport 1, venne seguito complessivamente da oltre 5 milioni di spettatori e con il 38% di share, confermando la straordinaria capacità del tennis di richiamare il pubblico generalista. Proprio per questo la semifinale tutta italiana tra Arnaldi e Cobolli ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in un nuovo evento televisivo di massa, con numeri potenzialmente in grado di avvicinare o addirittura superare quelli registrati dodici mesi fa.

Roland Garros, anche Bolelli e Vavassori in chiaro

L’intesa tra il gruppo televisivo e la FITP ha prodotto un ulteriore risultato: nella stessa giornata sarà trasmessa in chiaro anche la semifinale del doppio maschile che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos. L’appuntamento sarà visibile gratis su SuperTennis a partire dalle ore 12, mentre l’intera programmazione del Roland Garros continuerà a essere disponibile anche sui canali Eurosport e sulle piattaforme digitali del gruppo.

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