Arisa vuole Sanremo 2027 e scrive a De Martino: “Continuerò a bussare”. La mancata risposta del conduttore A margine della presentazione della nuova edizione di The Voice Senior la cantante ha svelato di avere già mandato un brano al direttore artistico del Festival

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Arisa ha già messo nel mirino il Festival di Sanremo 2027 e ha deciso di giocare d’anticipo. La cantante ha infatti inviato a Stefano De Martino un brano con cui spera di tornare in gara all’Ariston. Il pezzo è ancora in lavorazione, ma la candidatura è già partita. A raccontarlo è stata la stessa artista a margine della presentazione di The Voice Senior, al via il prossimo venerdì su Rai 1. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Arisa bussa alla porta di De Martino: "Continuerò a mandarla su quel WhatsApp"

Come aveva già fatto intendere, l’idea di tornare a Sanremo è tutt’altro che remota per Arisa, la quale ha fatto arrivare a Stefano De Martino una sua canzone. Il brano, però, è ancora lontano dalla versione definitiva. "Gliel’ho mandata, certo, ma è ancora un provino che si deve sviluppare", ha raccontato la cantante a margine della presentazione di The Voice Senior, spiegando che il lavoro sul pezzo non è ancora terminato. "È una canzone che deve essere ancora lavorata e perfezionata, ha bisogno di tanto lavoro" ha aggiunto. La strategia, almeno per ora, sembra dunque essere quella di insistere. Arisa, con il suo consueto tono ironico, non ha nascosto l’intenzione di continuare a farsi avanti con il direttore artistico: "Io comunque continuerò a mandarla su quel WhatsApp, continuerò a bussare". Un modo scherzoso per raccontare una candidatura che, per lei, ha però un significato preciso e rappresenta "l’occasione più importante che abbiamo in Italia per esporlo e per raccontare quello che ci ha portato a scrivere un brano".

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Il giudizio su Stefano: "Mi aspetto uno spettacolo divertente e nazionalpopolare"

La canzone e il futuro di Arisa a Sanremo sono dunque nelle mani di Stefano De Martino, ma per il momento il conduttore non avrebbe dato alcun riscontro. "Credo che in questo momento lui non risponda a nessuno", ha osservato Arisa, lasciando intendere che la mancata risposta non debba essere interpretata come una bocciatura. La cantante ha invece accolto con entusiasmo l’arrivo di De Martino alla guida del Festival, sia come conduttore sia come direttore artistico. "Stefano è una persona molto attenta, sa quello che c’è nel mondo, raffinata e di gusto", ha detto, prima di spiegare cosa si aspetta dalla sua prima esperienza alle redini dell’Ariston: "Mi aspetto uno spettacolo divertente e nazionalpopolare, ma anche con qualcosa in più (…) Spero che possa far scoprire nuovi talenti e ce li farà amare". Lei, intanto, ha già fatto il primo passo.

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