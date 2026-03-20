Arisa inarrestabile, dopo Sanremo ecco il singolo “Il tuo profumo”: il nuovo album, Canzonissima e il tour estivo Grandi progetti per la cantante che, dopo Sanremo, pubblica un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo il grande successo di Arisa a Sanremo 2026 con il brano Magica Favola, che le ha permesso di arrivare tra i cinque finalisti del Festival, la cantante debutta oggi con il nuovo singolo Il tuo profumo. Un brano che anticipa il suo nuovo album in uscita il mese prossimo e i grandi progetti previsti per i prossimi mesi. Oltre ad essere giudice a The Voice Generation, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara a Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 a partire da domani sera. E ancora non è tutto, perché dopo gli impegni televisivi la cantante partirà per un lungo tour: ecco tutti i dettagli

Arisa, il debutto di "Il tuo profumo" e il nuovo album

Arisa debutta proprio oggi con il nuovo brano "Il tuo profumo", del quale sempre da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato interamente nei toni del blu per unire alla musica un racconto visivo che porta in scena elementi precisi: rabbia, dipendenza e desiderio di libertà. Questa nuova canzone racconta infatti il momento in cui l’amore smette di essere una favola perfetta e diventa molto più umano e fragile. Un equilibrio sottile tra rabbia, desiderio e nostalgia e, nel quale convivono la difficoltà di lasciar andare e il bisogno di restare, anche quando fa male.

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Il brano Il tuo profumo anticipa dunque il nuovo album "Foto Mosse", in uscita il prossimo 17 aprile e disponibile già da oggi per il pre-order. Un disco che comprenderà ben 14 tracce:

Portami con te

Il tuo profumo

Amore universale

Magica Favola

Atomi

Lonely boy

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Foto Mosse

Cime Tempestose

Ed era Maggio

Benedetti amanti

Nuvole

Arrivederci

Arisa, gli impegni televisivi e il tour estivo

Continuano nel frattempo gli impegni televisivi di Arisa, impegnata come giudice a The Voice Generation accanto a Loredana Bertè, Nek e la coppia Clementino e Rocco Hunt. Ma a partire da domani sera, sabato 21 marzo, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara di Canzonissima, lo storico varietà che verrà riportato in prima serata da Milly Carlucci. A seguire, Arisa incontrerà il suo amato pubblico nelle 15 date del suo tour estivo per tutta Italia.

Date tour estivo Arisa:

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

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