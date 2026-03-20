Arisa inarrestabile, dopo Sanremo ecco il singolo “Il tuo profumo”: il nuovo album, Canzonissima e il tour estivo
Grandi progetti per la cantante che, dopo Sanremo, pubblica un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album: ecco tutti i dettagli.
Dopo il grande successo di Arisa a Sanremo 2026 con il brano Magica Favola, che le ha permesso di arrivare tra i cinque finalisti del Festival, la cantante debutta oggi con il nuovo singolo Il tuo profumo. Un brano che anticipa il suo nuovo album in uscita il mese prossimo e i grandi progetti previsti per i prossimi mesi. Oltre ad essere giudice a The Voice Generation, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara a Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 a partire da domani sera. E ancora non è tutto, perché dopo gli impegni televisivi la cantante partirà per un lungo tour: ecco tutti i dettagli
Arisa, il debutto di "Il tuo profumo" e il nuovo album
Arisa debutta proprio oggi con il nuovo brano "Il tuo profumo", del quale sempre da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato interamente nei toni del blu per unire alla musica un racconto visivo che porta in scena elementi precisi: rabbia, dipendenza e desiderio di libertà. Questa nuova canzone racconta infatti il momento in cui l’amore smette di essere una favola perfetta e diventa molto più umano e fragile. Un equilibrio sottile tra rabbia, desiderio e nostalgia e, nel quale convivono la difficoltà di lasciar andare e il bisogno di restare, anche quando fa male.
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Il brano Il tuo profumo anticipa dunque il nuovo album "Foto Mosse", in uscita il prossimo 17 aprile e disponibile già da oggi per il pre-order. Un disco che comprenderà ben 14 tracce:
- Portami con te
- Il tuo profumo
- Amore universale
- Magica Favola
- Atomi
- Lonely boy
- Vento tra le braccia
- Non mi mancherai
- Foto Mosse
- Cime Tempestose
- Ed era Maggio
- Benedetti amanti
- Nuvole
- Arrivederci
Arisa, gli impegni televisivi e il tour estivo
Continuano nel frattempo gli impegni televisivi di Arisa, impegnata come giudice a The Voice Generation accanto a Loredana Bertè, Nek e la coppia Clementino e Rocco Hunt. Ma a partire da domani sera, sabato 21 marzo, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara di Canzonissima, lo storico varietà che verrà riportato in prima serata da Milly Carlucci. A seguire, Arisa incontrerà il suo amato pubblico nelle 15 date del suo tour estivo per tutta Italia.
Date tour estivo Arisa:
- 28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
- 30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano
- 4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
- 11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
- 15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
- 19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
- 30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
- 2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
- 3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura
- 7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
- 8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
- 21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
- 29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori
- 4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica
- 6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio
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