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Arisa inarrestabile, dopo Sanremo ecco il singolo “Il tuo profumo”: il nuovo album, Canzonissima e il tour estivo

Grandi progetti per la cantante che, dopo Sanremo, pubblica un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo il grande successo di Arisa a Sanremo 2026 con il brano Magica Favola, che le ha permesso di arrivare tra i cinque finalisti del Festival, la cantante debutta oggi con il nuovo singolo Il tuo profumo. Un brano che anticipa il suo nuovo album in uscita il mese prossimo e i grandi progetti previsti per i prossimi mesi. Oltre ad essere giudice a The Voice Generation, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara a Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 a partire da domani sera. E ancora non è tutto, perché dopo gli impegni televisivi la cantante partirà per un lungo tour: ecco tutti i dettagli

Arisa, il debutto di "Il tuo profumo" e il nuovo album

Arisa debutta proprio oggi con il nuovo brano "Il tuo profumo", del quale sempre da oggi è disponibile anche il videoclip ufficiale, girato interamente nei toni del blu per unire alla musica un racconto visivo che porta in scena elementi precisi: rabbia, dipendenza e desiderio di libertà. Questa nuova canzone racconta infatti il momento in cui l’amore smette di essere una favola perfetta e diventa molto più umano e fragile. Un equilibrio sottile tra rabbia, desiderio e nostalgia e, nel quale convivono la difficoltà di lasciar andare e il bisogno di restare, anche quando fa male.

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Il brano Il tuo profumo anticipa dunque il nuovo album "Foto Mosse", in uscita il prossimo 17 aprile e disponibile già da oggi per il pre-order. Un disco che comprenderà ben 14 tracce:

  • Portami con te
  • Il tuo profumo
  • Amore universale
  • Magica Favola
  • Atomi
  • Lonely boy
  • Vento tra le braccia
  • Non mi mancherai
  • Foto Mosse
  • Cime Tempestose
  • Ed era Maggio
  • Benedetti amanti
  • Nuvole
  • Arrivederci

Arisa, gli impegni televisivi e il tour estivo

Continuano nel frattempo gli impegni televisivi di Arisa, impegnata come giudice a The Voice Generation accanto a Loredana Bertè, Nek e la coppia Clementino e Rocco Hunt. Ma a partire da domani sera, sabato 21 marzo, Arisa sarà anche tra i cantanti in gara di Canzonissima, lo storico varietà che verrà riportato in prima serata da Milly Carlucci. A seguire, Arisa incontrerà il suo amato pubblico nelle 15 date del suo tour estivo per tutta Italia.

Date tour estivo Arisa:

  • 28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
  • 30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano
  • 4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
  • 11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
  • 15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
  • 19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
  • 30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
  • 2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
  • 3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura
  • 7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
  • 8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
  • 21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
  • 29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori
  • 4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica
  • 6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

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