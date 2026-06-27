Arisa sempre più sexy, il web si scatena: “È rinata”, ma un dettaglio fa scoppiare le polemiche
La cantante pubblica uno scatto che la ritrae raggiante e in forma, ma i commenti si dividono tra ammirazione e attacchi sul fisico: il dibattito non si ferma.
Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima. Arisa si ritrova ancora una volta nel mirino dei social, questa volta per una fotografia che avrebbe dovuto raccontare semplicemente un momento della sua vita. Invece, quello scatto ha aperto un dibattito acceso sul suo cambiamento fisico, tra chi la esalta e chi avanza ipotesi senza alcuna conferma. Un copione già visto, che si ripete con inquietante puntualità ogni volta che un volto noto osa mostrarsi diverso da come il pubblico lo ha sempre visto o se lo aspetta.
Arisa di nuovo al centro delle polemiche: il nuovo scatto divide il web
Arisa è tornata al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato sui social una foto semplice in cui appare sorridente e in forma. Lo scatto è diventato rapidamente virale, dando vita a un acceso dibattito online sul suo cambiamento fisico. I commenti degli utenti sono stati vari: molti hanno elogiato il suo nuovo aspetto, mentre altri hanno espresso critiche e dubbi sulla sua apparente perdita di peso e sui tempi della trasformazione. Tra i messaggi si leggono opinioni molto diverse tra loro: "Ma per chi dice che è sottopeso, avete per caso bisogno di occhiali?? È rinata"; "Ha raggiunto il suo peso forma ed è a suo agio. Mica è malata!"; "Io approvo, si piace, ha una bella autostima di sé stessa è il suo corpo, la sua testa è fa ciò che vuole…. Ti abbraccio Arisa sei bellissima". E ancora: "Messaggio deleterio. E i commenti che dicono che così è stupenda…rinforzano il messaggio che distrugge la vita di tantissime ragazze…sempre più piccole. Arisa carissima, io credo tu sia la voce più bella del panorama della musica italiana e una delle migliori a livello internazionale. Per questa tua notorietà (del tutto meritata, anzi, è ancora poco), hai anche la responsabilità di comunicare messaggi a chi ti segue. Tra cui molti giovani. Questo ostentare la tua magrezza non è un messaggio costruttivo".
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E non finisce qui: "Non entro nel merito della oggettiva trasformazione fisica di Arisa, si nota palesemente che dopo anni di lotta con il suo aspetto esteriore abbia trovato quello che cercava. L’importante è che si prenda cura di sé in toto. Resta una delle più belle voci italiane e ha quella dolcezza che ultimamente è diventata dote rara"; "Il corpo di una donna è suo non è un modello è uno spazio suo anche se è una persona famosa. Se non ci piace basta non guardarlo".
Arisa, le date del tour estivo 2026
Nel frattempo, Arisa guarda avanti e si prepara a tornare dal vivo con una nuova serie di concerti che attraverseranno l’Italia durante l’estate 2026. Il tour rappresenta uno dei momenti più attesi per i fan, che potranno riascoltare dal vivo i brani più amati del suo repertorio e le canzoni più recenti. Il calendario ufficiale prevede una lunga serie di tappe:
- 28/06/2026 – Piacenza
- 30/06/2026 – Verona
- 04/07/2026 – Bard (Aosta)
- 07/07/2026 – Bollate (Milano)
- 11/07/2026 – Cervia (Ravenna)
- 15/07/2026 – Caserta
- 19/07/2026 – Sampeyre (Cuneo)
- 30/07/2026 – San Pancrazio Salentino (Brindisi)
- 02/08/2026 – Zafferana Etnea (Catania)
- 03/08/2026 – Palermo
- 05/08/2026 – Agropoli (Salerno)
- 07/08/2026 – Marina di Pietrasanta (Lucca)
- 08/08/2026 – Castiglioncello (Livorno)
- 21/08/2026 – Roccella Jonica (Reggio Calabria)
- 29/08/2026 – Vicenza
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