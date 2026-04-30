Arisa, la rivincita dopo Sanremo: prima il Concertone, poi il tour (allungato). Cosa farà La nuova emozionante avventura di Arisa dopo la conduzione del Concerto del Primo Maggio: ecco cosa farà.

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Ufficio Stampa

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Una bellissima notizia per i fan di Arisa. La cantante attraversa una fase ricca e fruttuosa che la vede impegnata tra musica e televisione, progetti artistici e intrattenimento. Oltre all’impegno di venerdì 1° maggio 2026 su uno dei palchi più importanti d’Italia, c’è un’ulteriore novità che riguarda i mesi estivi e un importante progetto che coinvolgerà la cantante.

Arisa conduce il Concerto del Primo Maggio: con lei anche Spollon e BigMama

Questo è sicuramente uno dei momenti più importanti e proficui nella carriera di Arisa. Dopo essere stata Big in gara a Sanremo 2026, poi la partecipazione a Canzonissima su Rai 1 e coach nelle tre edizioni di The Voice, sarà tra i conduttori del Concerto del Primo Maggio. Accompagnata da BigMama e Pierpaolo Spollon, l’artista torna a Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la festa dei lavoratori con una giornata di musica, impegno e tanto spettacolo. Si tratta di un ruolo inedito per la cantante di Magica favola, che grazie al suo talento e alla sua spontaneità si cimenterà in un ruolo diverso, ma comunque affine alle sue corde artistiche. Le belle notizie non finiscono qui.

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Arisa aggiunge date al tour per il lancio dell’ultimo album Foto mosse

Arisa ha appena annunciato due nuove date che si aggiungono al calendario live che la vedrà protagonista prossimamente in tutta Italia: il 19 giugno 2026 a Bergamo (Lazzaretto), il 9 luglio 2026 a Spoleto (Festival dei Due Mondi, Piazza Duomo), il 28 luglio 2026 a L’Aquila (I Cantieri dell’Immaginario – Scalinata di San Bernardino) e il 18 dicembre 2026 a Mantova (Teatro Palaunical). I biglietti sono già disponibili per le date di Bergamo, Spoleto e Mantova, mentre le prevendite per L’Aquila saranno attive a partire dal 6 maggio alle ore 15:00. Le location variano da piazze e teatri per coinvolgere un pubblico il più ampio possibile in diverse città italiane. Le date di Roma e Milano a maggio e quelle di Milano e Napoli a novembre sono già sold out. La tracklist dei concerti vedrà i brani che hanno segnato la carriera dell’artista: un mix di grandi successi accompagnati dalle nuove canzoni contenute in Foto mosse, l’ultimo album pubblicato lo scorso 17 aprile dopo l’esperienza a Sanremo. Un progetto che segna un nuovo capitolo dell’evoluzione e maturazione artistica di Arisa, che presenterà dal vivo proprio in occasione di questi concerti. Una cavalcata musicale e televisiva che conferma la sua versatilità artistica e che la vedrà impegnata da qui fino alla fine del 2026 su diversi fronti.

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