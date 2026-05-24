Arisa riaccende le polemiche con la comunità LGBTQ e si commuove sul palco: “Sono stata ignorante” La popolare cantante torna a parlare della polemica scoppiata con il mondo LGBTQ e svela l'errore commesso

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

IPA

CONDIVIDI

Negli ultimi anni Arisa è stata spesso al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni legate a Giorgia Meloni e alla comunità LGBTQ, parole che avevano acceso molte polemiche e provocato reazioni contrastanti tra il pubblico (anche suoi fan). Una vicenda che, nonostante il tempo passato, continua ancora oggi a lasciare il segno nella cantante. Durante la tappa romana del suo tour estivo, Rosalba Pippa ha deciso di affrontare nuovamente l’argomento, tornando sulle frasi pronunciate tempo fa nel corso del programma La Confessione di Peter Gomez. Sul palco, l’artista ha ammesso di non essere riuscita a spiegarsi nel modo corretto e di aver commesso degli errori nel comunicare il proprio pensiero. Scopriamo tutto quello che è successo e le parole della popolare cantautrice.

Il discorso di Arisa sul palco e il mea culpa con i fan

Nel corso della serata, Arisa ha voluto parlare apertamente al pubblico, spiegando quanto spesso si sia sentita fraintesa e quanto per lei non sia sempre semplice esprimere con chiarezza ciò che prova davvero. La cantante ha collegato questo momento personale al significato del suo nuovo brano Benedetti Amanti, che considera una rappresentazione autentica della sua idea di amore. "Ci sono state delle volte in cui sono stata fraintesa, delle volte non mi sono fatta capire. Ci sono state delle volte in cui sono stata molto ignorante, perché non sempre sono in grado di esprimermi come vorrei. A volte il cervello non mi parte, quando sono troppo in ansia o mi sento come durante un’interrogazione, per me è difficile dire quello che penso davvero o sento. Però questa canzone dice quello che penso: l’amore, qualsiasi amore, da chiunque provenga, tra chiunque sia, è benedetto, infatti il brano si chiama Benedetti Amanti". Il nuovo singolo dell’artista mette infatti al centro un messaggio molto preciso: l’amore viene raccontato come un sentimento universale, libero da etichette e giudizi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel testo della canzone Arisa celebra i legami affettivi in tutte le loro forme, anche attraverso immagini quotidiane e semplici, ribadendo che non esistono confini o regole capaci di limitarlo. "Che tanto al cielo piace l’amore, a prescindere dal colore, dalla forma, dalla direzione, dal giudizio della negazione di chi non ha capito ancora che l’amore non ha paura. Uno scambio d’anime dove non c’è mai nessun difetto"

Già in passato la cantante aveva provato a spiegarsi senza riuscire a ottenere il risultato sperato: "Ho letto che io sono il nemico numero uno della comunità. Non vi sembra un po’ troppo? Io non lo sono, non potrei mai esserlo, ho fatto solo un’intervista sfortunata. Mi sono fatta piccola così, perché non ero preparata. Calmiamoci e capiamo chi siamo sempre stati noi".

Potrebbe interessarti anche