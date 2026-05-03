Arisa cambia volto in Rugiada, il nuovo singolo da Foto Mosse dopo Il tuo profumo in radio dall'8 maggio Un nuovo singolo da Foto Mosse per Arisa che, dopo Il tuo profumo, abbraccia la svolta dance e stupisce con Rugiada (scritto con Federica Abbate)

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Archiviato il grande successo del Concertone del Primo Maggio, Arisa pubblica un nuovo singolo da Foto Mosse e torna alla sua musica. D’altronde, l’intento era proprio questo e il ritorno a Sanremo era funzionale a un rilancio completo della sua carriera. Ci sta riuscendo a piccoli passi, passando soprattutto per la televisione che sta usando come megafono, ma anche dando molto spazio all’ultimo album che è il primo scritto interamente di suo pugno.

Quando esce il nuovo singolo di Arisa

La novità arriva a poche ore dalla chiusura del Concertone del Primo Maggio in cui si è esibita in Futura, brano simbolo della discografia di Lucio Dalla e perfetto per iniziare una manifestazione che tradizionalmente è proiettata in avanti. Ma dopo gli impegni televisivi, che sta onorando giorno dopo giorno già dai giorni successivi alla finale di Sanremo 2026, è tempo di tornare alla musica.

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Rugiada è il nuovo singolo che l’artista di Sincerità ha voluto estrarre da Foto mosse e che, per la prima volta, mostra il suo lato più accattivante. Il brano, scritto da Nicola Lazzarin, Federica Abbate e Jacopo Ettorre, si muove in un’incessante ricerca di sé ricca di contrasti, in cui non mancano le fragilità che qui si condensano e diventano luminose come rugiada. Il singolo arriva in radio dall’8 maggio e segue Magica Favola, brano quinto classificato a Sanremo 2026 e Il tuo profumo, uscito a meno di un mese dalla finalissima.

Arisa in tour per Foto Mosse

Il nuovo album di Arisa, pubblicato a 5 anni da Ero romantica, è supportato da un lungo tour che la riporta sui maggiori palchi d’Italia. Un passaggio che non potremmo definire brusco, dato che in queste settimane è stata ovunque. Dopo il Festival di Sanremo, ha partecipato a Canzonissima dove ha sfiorato la vittoria e, subito dopo, è stata tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio con BigMama e Pierpaolo Spollon.

Di seguito, le date previste per la tournée estiva:

28 giugno – Piacenza, Palazzo Farnese

4 luglio – Bard (AO), Forte di Bard

11 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura

7 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana

8 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

29 agosto – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato

6 settembre – Macerata, Sferisterio

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