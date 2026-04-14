Arisa, libertà e femminilità nel nuovo album ‘Foto mosse’: “Voglio raccontarmi attraverso la musica”, poi il tour La cantante ha ufficialmente presentato il nuovo disco che uscirà il 17 aprile, anticipando il lungo tour che la vedrà impegnata nei prossimi mesi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo circa cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Arisa è pronta a tornare con il nuovo album Foto mosse, in uscita il prossimo 17 aprile. Un progetto per lei molto importante, che racchiude al suo interno anche Magica favola, il brano con il quale la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2026. Questo album si presenta come l’inizio di un nuovo percorso di vita e carriera per Arisa, che nei prossimi mesi sarà impegnata in un lungo tour estivo e autunnale, con la volontà di raccontare sé stessa attraverso la musica. Scopriamo di più sul nuovo album e tutte le date del tour.

Arisa presenta il nuovo album ‘Foto mosse’: "È un po’ impulsivo, diretto. È un po’ come me"

"Nasce venerdì 17. È un ariete. È un po’ impulsivo, diretto, non filtra niente, dice le cose come gli vengono, anche quando forse sarebbe meglio contare fino a dieci, ma non lo farà mai. È un po’ come me". È con queste parole che Arisa ha presentato in conferenza stampa il suo ultimo progetto discografico intitolato Foto mosse, un racconto personale formato da 14 tracce. "È un disco incentrato sulla mia femminilità, sulla femminilità familiare, sulla femminilità delle mie amiche, sulla femminilità dei miei amici che si sentono donne. Tratta di diverse situazioni pseudo amorose che, in realtà, più che parlare di una storia parlano di un’identità, descritta in maniera molto reale e che può essere quella di tutti".

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In questo album Arisa è stata protagonista anche della stessa scrittura dei pezzi, rendendo ogni brano ancor più personale ed emotivamente forte. "Ho la necessità di manifestarmi. Altrimenti perché fare l’artista? Non mi voglio pregiare solo ‘di avere una bella voce o una bella interpretazione’. Voglio anche ‘raccontare la mia vita’, cercando di indicare una strada – ha raccontato la cantante – […] voglio vivere così, raccontandomi attraverso la musica e utilizzando questo strumento magnifico per comunicare alle persone". L’album uscirà venerdì 17 aprile, e dal 19 aprile Arisa incontrerà i fan negli instore, per poi partire a giugno con il lungo tour estivo di concerti e il successivo tour autunnale nei teatri.

Arisa, Summer Tour e Live Tour: tutte le date

ARISA – SUMMER TOUR

13 giugno 2026 – Mestre (VE), Parco Bissuola

25 giugno 2026 – Alessandria, San Giorgio Festival – La Cittadella

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

7 luglio 2026 – Castellazzo di Bollate (MI), Festival di Villa Arconati

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Capitolo

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE TOUR

14 novembre 2026 – Parma, Teatro Regio

17 novembre 2026 – Genova, Politeama Genovese

19 novembre 2026 – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

23 novembre 2026 – Lugano, LAC

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

21 dicembre 2026 – Cremona, Teatro Ponchielli

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