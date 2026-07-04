Arisa show tra i vicoli a Napoli, canta in dialetto (per risparmiare) e fa una promessa al venditore: “Avrai fortuna". Il video è virale La cantante improvvisa una canzone in dialetto napoletano per convincere un venditore a farle lo sconto: il siparietto diventa virale e conquista il web.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una passeggiata tra i vicoli di Napoli, un oggetto vintage da acquistare e un commerciante poco disposto a trattare. Bastano questi tre ingredienti per innescare il siparietto che ha reso Arisa protagonista del web nelle ultime ore. La cantante si trovava nel capoluogo campano per motivi tutt’altro che legati allo shopping, ma tra una bottega e l’altra ha perso la testa per un pezzo retrò. Convincere il venditore, però, non è stato semplice, almeno non con le parole. Vediamo cos’è successo.

Arisa canta in dialetto a Napoli: il siparietto per convincere il venditore ad avere lo sconto

Arisa è stata protagonista di un simpatico siparietto durante una passeggiata tra i vicoli di Napoli, dove si trovava per fare shopping tra mercatini e botteghe di antiquariato. La cantante si è fermata davanti a una bancarella attirata da un libro-scatola dallo stile retrò e ha provato a ottenere uno sconto dal venditore. Di fronte al rifiuto del commerciante, tra i due è nato un divertente scambio di battute in dialetto napoletano. Per convincerlo, Arisa ha deciso di affidarsi alla musica, improvvisando una canzone in dialetto e trasformando la trattativa in un piccolo spettacolo. Nel video, diventato rapidamente virale sui social, la cantante dice al venditore: "Come te lo devo dire? Se me lo vendi avrai fortuna, io porto fortuna veramente, te lo giuro". Le sue parole, però, non sono bastate a ottenere subito il ribasso desiderato, mentre i passanti si fermavano a osservare la scena e a riprenderla con gli smartphone.

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Il filmato ha raccolto numerosi commenti positivi, con molti utenti che hanno apprezzato la spontaneità e l’autoironia dell’artista. La cantante si trova in Campania anche per motivi di lavoro. Insieme a Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo ha infatti appena lanciato "Costiera Amalfitana", il nuovo singolo estivo. Nelle ultime ore i tre artisti hanno condiviso sui social immagini e video realizzati tra Napoli e la Costiera Amalfitana per raccontare il dietro le quinte del progetto.

Arisa, le date del suo tour estivo

Tempo fa, Arisa ha annunciato il Summer Tour 2026, una tournée di quattordici date, con una speciale data zero. I concerti toccheranno alcune delle location più suggestive d’Italia, tra piazze, castelli, anfiteatri e festival all’aperto. Il tour arriva dopo il successo di Magica Favola, presentata all’ultimo Festival di Sanremo e classificatasi al quarto posto. La scaletta ripercorrerà i brani più amati della carriera di Arisa, da Sincerità a Controvento, insieme alle nuove canzoni. Dopo gli appuntamenti estivi, la cantante tornerà nei teatri italiani da novembre a dicembre con una nuova serie di concerti nelle principali città del Paese. Di seguito, le tappe del tour estivo:

28 giugno – Piacenza, Palazzo Farnese

4 luglio – Bard (AO), Forte di Bard

11 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura

7 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana

8 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

29 agosto – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato

6 settembre – Macerata, Sferisterio

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