Arisa, la promessa (tenerissima) dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: “Ecco perché canterò gratis” La cantante di "Sincerità" ha annunciato un gesto notevole dopo aver ricevuto un premio a Potenza. Terrà un concerto per una ragazza molto speciale. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prima l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Poi l’annuncio inaspettato. Arisa canterà senza compenso, a Potenza, per sostenere le cure di una ragazza del posto. La cantante lucana lo ha comunicato dopo aver appreso di questa delicata situazione, e sarebbe in attesa soltanto di una data dall’amministrazione locale per mettere in piedi l’evento. Solo ieri, Arisa si era recata nel capoluogo lucano per una singolare cerimonia dell’alzabandiera. E alla fine la sua visita si è trasformata in qualcosa di ancora più speciale. Ecco tutti i dettagli.

Arisa, la promessa del concerto gratis a Potenza

In occasione della Festa della Repubblica, Arisa è stata scelta dai suoi conterranei come interprete dell’inno di Mameli, in piazza Mario Pagano a Potenza. Lì si è esibita durante la cerimonia dell’alzabandiera, indossando con grande spirito di partecipazione anche il cappello da bersagliera. Ma la sua visita vicino casa – la cantante è infatti originaria di Pignola, alle porte di Potenza – ha avuto anche una seconda ragione istituzionale. A lei è stata infatti conferita dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

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Un premio prestigiosissimo, che Arisa ha subito dimostrato di meritare, anche umanamente, annunciando in seguito una decisione molto netta. Nel corso della cerimonia tenutasi al Teatro Stabile, il 1° giugno scorso, l’artista è infatti venuta a conoscenza della malattia di una giovane ragazza potentina, costretta a una costosa terapia medica per guarire. Così è arrivata la promessa: "Canterò gratis allo stadio Viviani", ha detto Arisa sul palco, rivolgendosi poi al prefetto e al sindaco di Potenza, "metteremo un biglietto simbolico e con l’incasso aiuteremo questa ragazza che ha bisogno di noi. Chiamatemi per comunicarmi la data".

La data dello show gratuito e le ultime novità

Si attende dunque che i dettagli di questo concerto vengano fissati, con una data probabile che potrebbe cadere già nelle prossime settimane. Vista la serietà della causa, i conterranei dell’interprete di "Sincerità" risponderanno certamente in massa all’appello. Sarà un’occasione speciale per mettere musica e arte al servizio delle persone, e di una giovane fan in particolare. E ancora una volta, Arisa avrà modo di mostrare il suo lato più umano, distinto dalla persona pubblica che si è creata negli anni. Tra apparizioni a Sanremo – l’ultima con "Magica favola", nel 2026 – e ripetuti ruoli da giudice competente nei principali talent italiani (X Factor, The Voice, Amici). Questa volta la sua esibizione non avrà una copertura tv nazionale. Ma il valore di certe manifestazioni non si trova nei numeri. E neppure nei risultati di share.

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