Arisa, la foto in topless per festeggiarsi: “Troppa bellezza”, ma esplode la polemica La cantante ha festeggiato i 44 anni con uno scatto al mare che ha conquistato i fan, ma non sono mancate le critiche alla sua scelta di mostrarsi con pochi veli sui social.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Arisa festeggia il suo compleanno con uno scatto che non è certo passato inosservato. La cantante ieri sera ha scelto Instagram per condividere una fotografia al mare, lasciandosi immortalare in topless mentre risale una scaletta dall’acqua. Una dedica di poche parole, "#44 🎂 Grazie a tutti per gli auguri", ha accompagnato l’immagine, diventata rapidamente virale tra like e commenti.

La foto ha diviso il pubblico: accanto ai tantissimi messaggi di apprezzamento non sono mancate alcune critiche sulla scelta di mostrarsi senza veli. Un nuovo capitolo, insomma, della trasformazione d’immagine che Arisa sta portando avanti anche sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arisa, la foto in topless per i suoi 44 anni

Il 20 agosto Rosalba Pippa – vero nome di Arisa – ha compiuto 44 anni e ha deciso di celebrare il traguardo con una fotografia decisamente audace. Nello scatto la cantante appare al mare, di spalle, mentre sale dall’acqua: il topless è reso più discreto dalla presenza di due piccoli sticker a forma di fiorellini per coprire le parti strategiche del suo corpo. A colpire i follower è anche la forma fisica mostrata dall’artista, che negli ultimi mesi ha raccontato e mostrato sui social una significativa trasformazione del proprio aspetto. Il post è immediatamente diventato virale, raccogliendo oltre 120mila like e migliaia di commenti nelle ore successive alla pubblicazione.

La scelta di Arisa arriva, peraltro, a poche ore di distanza da un’immagine altrettanto sensuale condivisa da Elodie, anche lei in topless e con il seno parzialmente coperto da elementi grafici. Un curioso parallelismo social tra due delle cantanti italiane più seguite del momento.

Arisa, le reazioni social alla foto

La fotografia ha inevitabilmente acceso la discussione tra i follower. La maggior parte dei commenti è però all’insegna dell’apprezzamento. "TROPPA BELLEZZA", scrive un utente, mentre un altro osserva: "Arisa a te è permesso tutto… sei bellissima e poi che dire della tua meravigliosa VOCE? NON HAI EGUALI."

Non mancano nemmeno commenti in difesa della cantante e della sua libertà di mostrarsi come preferisce. "Lei appare come meglio crede, chi siamo noi per giudicare", scrive un follower. E ancora: "Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Chi giudica che problemi ha?"

Qualcuno fa invece notare con ironia che la situazione non avrebbe nulla di particolarmente scandaloso: "Il topless è legale? Si trova al mare? Non vedo errori!". Un altro commento sottolinea semplicemente: "Il mare è pieno di donne in topless non vedo cosa ci vedete di male in lei, è pure bella".

Accanto agli applausi sono però comparsi anche giudizi più severi. Tra questi: "Il successo non si mantiene spogliandosi, tu non ne avevi bisogno, cosa ti sta succedendo, secondo me sei consigliata male", "Un tempo era importante la voce per essere buoni cantanti", "Mi piace come artista è molto brava, era bella ed è bella, non ha bisogno di mostrarsi!!!!". Per fortuna, le critiche restano una netta minoranza: la maggior parte dei follower sembra aver capito che Arisa, a 44 anni, è libera di festeggiarsi come meglio crede.

Potrebbe interessarti anche