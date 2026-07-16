Arisa, il dettaglio choc sul metodo (assurdo) per sciogliere la tensione: “Ecco come uso le penne rigate” Ospite del podcast di Victoria Cabello, l'artista ha spiegato come riesce a farsi passare la cervicale in un baleno. Poi la verità sulle 'sue' cartomanti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Negli anni ci ha abituati a uscite di ogni genere. E anche stavolta, sincera come il titolo di uno dei suoi successi più apprezzati, Arisa non ha deluso le aspettative. Nel corso del podcast "Fuori di Cabello", condotto appunto da Victoria Cabelo, la cantante ha infatti rivelato un particolare assurdo della sua routine per sciogliere la tensione. Che ha a che fare con penne rigate, attacchi di cervicale e bacinelle d’acqua dal potere pressoché miracoloso. E non sono mancati altri dettagli sulla sua ‘voice care’ e sull’utilizzo (già dichiarato in passato) di cartomanti di fiducia nel momento del bisogno. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Arisa, la rivelazione choc sul metodo per sciogliere la tensione

La sincerità, prima di tutto, è la qualità distintiva di Arisa. Capace di essere diretta quanto pulita (e magica) è la sua voce, la cantante tende a parlare spesso fuori dai denti. E a volte il risultato è di un’ironia strabiliante. Ne sa qualcosa Victoria Cabello, che in una recente puntata del suo podcast "Fuori di Cabello" ha invitato proprio Arisa a lasciarsi andare a una serie di confessioni inedite. La più gustosa, tra le altre, è stata quella sul metodo da lei usato per far passare istantaneamente tensione e cervicale.

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"Il corpo è una cosa fantastica", ha spiegato l’artista, "quando ho la cervicale mi infilo due pennette nel naso, però crude, e mi metto con una bacinella d’acqua sotto il naso, che tiene belle aperte le narici e riesco a sciogliere tutte le tensioni. E mi passa tutta la cervicale, ma proprio tutto". Insomma, un rimedio fatto in casa che Arisa consiglia indirettamente a chiunque si trovi ciclicamente a dover fare i conti con i fastidi di questo male cronico. "Uso il mio tempo libero per la sperimentazione per vivere meglio", ha aggiunto poi la cantante, come per chiarire il suo modus operandi. E ovviamente la rivelazione sulle pennette ha suscitato una risata fragorosa da parte di Victoria Cabello.

Quest’ultima ha anche provato a suggerire ad Arisa metodi più ortodossi, ad esempio i cerotti per il naso. Ma la sua ospite si è dimostrata irremovibile: "I cerotti per il naso non aprono proprio bene come le pennette". E ha anche specificato un punto fondamentale: "Uso quelle rigate con la punta, ma dipende dalle tue narici".

La routine vocale di Arisa e il suo rapporto con le cartomanti

Non ha invece svelato particolari metodi per curare la voce, Arisa, che a quanto pare non ricorre a trovate ‘classiche’ come quella di urlare nel cuscino, o fare esercizio fisico mentre si vocalizza. Si sente invece rilassata quando è alla guida in macchina, e ha una speciale predilezione per le cartomanti. Rispetto al passato, però, il suo rapporto con queste ‘professioniste’ della scaramanzia sarebbe diventato meno intenso. "Ora non le chiamo più di tanto, ma ci credo", ha tagliato corto Arisa, "mi confronto con quello che mi dicono e quello penso io. Se voglio un’interpretazione cinica, chiamo una cartomante russa. Se ne voglio una buonista, la chiamo di Roma". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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