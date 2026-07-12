Arisa sotto la doccia, le foto infiammano il web. Commenti scatenati sulla sua trasformazione: "Qualcosa non va..." Tra corsetti, selfie e foto sotto la doccia: Arisa torna al centro delle polemiche e i social si spaccano

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Arisa continua a far discutere tra scatti social e apparizioni tv in questa calda estate 2026. Lo scorso 17 aprile, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Magica Favola, ha pubblicato il suo nuovo album Foto Mosse. Una metamorfosi artistica, ma soprattutto fisica, che continua a suscitare curiosità e dibattito. Un dimagrimento diventato quasi un’ossessione collettiva. La cantante ha anche risposto alle critiche, ma, nel frattempo, continua a mostrarsi in questa nuova veste, attirando critiche e consensi.

La nuova Arisa tra corsetti e una sicurezza diversa: gli scatti sotto la doccia

In tour nei principali teatri d’Italia con una scaletta che ripercorre i suoi più grandi successi e presenta al pubblico i nuovi brani, Arisa è molto presente sui social, e non solo in questo periodo. Solo qualche sera fa è tornata in televisione con una scoppiettante versione di Costiera Amalfitana a Battiti Live. Il brano, cantato insieme a Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, è già uno dei tormentoni estivi più suonati e apprezzati. Tornando agli scatti pubblicati sui social, l’artista si mostra spesso con un nuovo look e una silhouette diversa dal solito. Arisa ha spesso parlato di quanto abbia lottato con la sua immagine e il suo corpo. I chili di troppo l’hanno accompagnata da quando era piccola, ma adesso, sembra aver acquisito una sicurezza diversa, e lo si evince da come posa nelle foto e gli abiti che indossa. Corsetti, pizzo e colori chiari. Nell’ultimo carosello social posa sotto una doccia all’aperto, e i commenti dei fan non si sono fatti attendere.

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Arisa fa la doccia sui social, pioggia di commenti e reazioni: "Qualcosa non va bene"

L’interprete di Sincerità si mostra con un intimo in lino bianco e beige. Uno stile retrò, che negli ultimi tempi accompagna i suoi capelli lunghi e corvini. C’è chi elogia la sua bellezza, la sensualità e la sicurezza con cui si mostra. Altri, invece, tornano sulla magrezza, ritenuta ancora una volta eccessiva, oppure il fatto che scelga di mostrarsi in questa veste. "Qualcosa non va", scrive qualcuno riferendosi alla forma fisica. Altri, invece, ritengono "triste" e non necessario "spogliarsi" per attirare l’attenzione. Per fortuna, anche se determinate frasi sarebbe meglio non leggerle, c’è un’ampia fetta di sostenitori che si complimentano con Arisa, elogiandola per i suoi progetti artistici recenti e il suo aspetto: "Volevi sentirti così da tempo. Ce l’hai fatta e noi siamo con te", scrive un ammiratore, unendosi ai tantissimi utenti che hanno lasciato commenti positivi sotto l’ultimo post della cantante.

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