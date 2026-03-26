Arisa fa una dedica social all'ex ma poi si pente, il post cancellato fa discutere: "L'ultimo bacio l'ho dato a te" Un messaggio pubblicato nel cuore della notte, cancellato dopo pochi secondi, riaccende i riflettori su una storia finita ma forse mai davvero archiviata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un gesto impulsivo sui social può raccontare molto più di quanto si immagini, e nel caso di Arisa, il recente post rimosso ha acceso la curiosità dei fan riguardo al suo passato sentimentale. La cantante, sempre molto schietta sulla propria vita privata, ha ribadito più volte di essere single, ma il cuore sembra ancora nutrire qualche nostalgia.

La storia con Walter Ricci

La relazione tra Arisa e il jazzista Walter Ricci è stata intensa ma breve. I due si sono conosciuti quasi per caso all’aeroporto di Palermo e in nove mesi hanno condiviso momenti di entusiasmo, ma anche di consapevolezza delle difficoltà dovute alle rispettive carriere in crescita. Ricci ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera: "Sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente". Dall’altro lato, Arisa aveva confessato al settimanale Chi: "L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così. In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade". Le parole dei due artisti evidenziano come la fine della relazione non sia stata segnata da rancore, ma da una decisione condivisa di concentrare le proprie energie sulle rispettive carriere: "Con lei è finita, vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere", ha detto Ricci.

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Il post di Arisa rimosso e il ricordo dell’ex

Nonostante l’intenzione di guardare avanti, qualche nostalgia emerge ancora nei gesti della cantante. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, Arisa ha pubblicato per pochi istanti sui social un post, che tutti hanno collegato immediatamente a Ricci, che recitava: "L’ultimo bacio l’ho dato a te e sento ancora su di me la melodia delle tue labbra". Molto probabilmente si trattava di una frase tratta da un brano del nuovo album, in promozione poiché in uscita tra pochi giorni. Subito dopo, il post è stato cancellato, lasciando solo una frase criptica: "Voglio rinascere cielo". Forse la cantante avrà giudicato la frase originale troppo rivelatrice o facilmente associabile ad una sua passata relazione, preferendo optare quindi per qualcosa di meno compromettente circa il suo passato sentimentale. Questo breve gesto ha però riacceso l’immaginazione dei fan e dei media, che hanno subito prestato attenzione a questo particolare.

La carriera e i nuovi progetti

Sul fronte professionale, Arisa non sembra conoscere pause. Dopo il successo al Festival di Sanremo, la cantante resta una figura centrale della televisione italiana grazie alla sua partecipazione a Canzonissima su Rai 1. Come lei stessa ha raccontato, la musica occupa un posto speciale nella sua vita: "È come se noi fossimo già sposati con la musica e per ognuno di noi è essenziale difendere il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo investito tanto nel nostro lavoro quindi ogni giorno cerchiamo il modo di bilanciare vita privata e musica". La cantante appare quindi determinata a coltivare la propria carriera senza sacrificare il benessere personale, consapevole che la felicità passa anche dalla capacità di fare scelte ponderate e consapevoli.

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