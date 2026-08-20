Arisa compie 44 anni: la sua estate di rinascita tra look spregiudicati, musica e polemiche
La cantante continua il tour estivo e risponde alle critiche alla ‘trasformazione’ del suo corpo e del suo stile: la nuova immagine social e la replica
Arisa compie 44 anni nel pieno di un’estate che l’ha vista protagonista tra musica, nuovi look e una rinnovata ‘libertà’ espressiva. La cantante, infatti, reduce da Sanremo 2026 e dal nuovo album Foto Mosse, sta vivendo una fase di profonda trasformazione artistica e stilistica, senza però riuscire a sottrarsi all’attenzione (e alle polemiche) sui social. Scopriamo tutti i dettagli.
Arisa festeggia 44 anni: lingerie, trasparenze e una nuova cantante
Recentemente sul palco delle date toscane di Pietrasanta e Castiglioncello Arisa ha scelto un’immagine decisamente più audace rispetto a quella degli esordi: corpetto nero aderente, gonna rosa, trasparenze, calze bianche alte fino alla coscia e tacchi pronunciati. Un look che si inserisce perfettamente in una trasformazione ormai evidente del suo stile. La nuova immagine, tuttavia, ha riacceso anche il dibattito sul suo fisico, soprattutto sul web. Le fotografie pubblicate sui social hanno infatti generato commenti di apprezzamento ma anche preoccupazione tra i fan, che l’hanno definita ‘troppo magra’, spesso e volentieri spingendosi anche oltre la semplice frecciata o critica. Un’attenzione al corpo che la cantante aveva già contestato: "Dicono tutti che mi vedono diversa, ma io sto bene e sono tranquilla" aveva dichiarato Arisa in un’intervista al Corriere della Sera, invitando a superare il body shaming.
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Il tour estivo tra musica e solidarietà
Al centro dell’estate di Arisa, però, c’è (fortunatamente) soprattutto la musica. Il Summer Tour 2026 accompagna Foto Mosse, il nuovo album uscito lo scorso 17 aprile, e porta la cantante in alcune delle location più suggestive d’Italia, tra piazze, castelli e anfiteatri per festeggiare oltre quindici anni di carriera dopo l’esperienza a Sanremo 2026 con ‘Magica favola’. Di seguito l’elenco completo delle prossime tappe:
- 21 agosto – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival
- 29 agosto – Vicenza, Piazza dei Signori
- 4 settembre – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato
- 6 settembre – Macerata, Sferisterio
A questo calendario si aggiunge un appuntamento dal forte valore simbolico: il 2 settembre Arisa canterà gratuitamente a Muro Lucano, in Basilicata, nell’ambito della Festa regionale di San Gerardo Maiella. L’intero incasso, raccolto attraverso un biglietto dal costo simbolico, sarà destinato in beneficienza a sostenere le spese per la terapia della giovane Angela Lucia e della sua famiglia.
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