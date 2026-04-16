Arisa commuove la Spagna con “Canta ancora": l’esibizione (da brividi) alla presentazione de Il ragazzo dai pantaloni rosa La cantante, recentemente protagonista al Festival di Sanremo 2026, si è esibita a Madrid e Barcellona alla presentazione della pellicola italiana. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è qualcosa di speciale nel sentire una voce italiana cantare nella lingua del paese che la ospita. Soprattutto quando la voce è quella di Arisa, la cantante lucana che ha fatto emozionare il pubblico spagnolo presentando "Canta ancora", alle anteprime del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa" a Barcellona e a Madrid. Un momento magico, che ha lasciato il segno nelle sale cinematografiche iberiche, confermando ancora una volta la potenza e dolcezza dell’artista italiana. E domani, venerdì 17 aprile, per lei arriverà un’altra soddisfazione unica: l’uscita del nuovo album "Foto Mosse", a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio. Ecco tutti i dettagli.

Arisa, l’esibizione da brividi voce in Spagna

Arisa ha scelto di presentarsi al pubblico spagnolo senza giri di parole. Solo lei, in carne ed ossa, davanti alla platea accorsa a Madrid e a Barcellona per la presentazione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". È stata lei, che ha dato la sua voce al brano "Canta ancora"– protagonista della pellicola e vincitore del Nastro D’argento – a esibirsi in una versione rivisitata del pezzo. Lo ha fatto nella lingua dei suoi ospiti, lo spagnolo, ma l’effetto magico dell’originale non è svanito.

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Vederla cantare in lingua, davanti al pubblico in sala, ha amplificato ulteriormente la portata emotiva di questo brano unico: chi non conosceva la storia, chi non aveva letto le cronache italiane, si è trovato ugualmente toccato da una performance che non aveva bisogno di contesto per comunicare dolore, speranza e resilienza. E la reazione del pubblico, tanto a Barcellona quanto a Madrid, è stata quella di chi ha assistito a qualcosa che va ben oltre la semplice promozione di un film.

E per Arisa, questo doppio appuntamento spagnolo ha rappresentato anche un momento di visibilità internazionale notevole. Che per una volta dà modo anche a un pubblico straniero – e lei se lo meriterebbe più spesso – di godere della sua voce pulita, perfetta, dall’intonazione senza errori.

Il nuovo album di Arisa in uscita domani

Domani, venerdì 17 aprile, arriverà intanto il nuovo album dell’artista di "Sincerità". "Foto Mosse", in uscita a cinque anni dall’ultimo lavoro in studio, è un progetto profondamente autobiografico, in cui per la prima volta Arisa firma quasi tutti i brani come autrice e compositrice, costruendo un racconto intimo e universale al tempo stesso.

Il titolo dice già tutto: le foto mosse non sono errori, ma momenti autentici catturati nel loro divenire. "Rappresentano i momenti della vita, belli e brutti", spiega la cantante, "quelle felici vanno custodite, mentre quelle dolorose ci ricordano che la tristezza è solo un passaggio". Un disco che esplora quindi l’instabilità emotiva, le relazioni imperfette, la ricerca di sé, con la produzione dei Mamakass e la collaborazione di autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino, Galeffi, Dente e Andrea Bonomo.

L’album arriva dopo la semi-delusione del Festival di Sanremo, dove Arisa era considerata tra le favorite per la vittoria con "Magica Favola", ma si è dovuta accontentare del quarto posto in classifica. Una posizione che non rispecchia le aspettative della vigilia, ma che lei stessa ha saputo trasformare in energia creativa: "Mi sono sentita completamente me stessa e accolta dal pubblico. Il riscontro più bello è l’affetto delle persone per strada".

Ecco la track list completa dei 14 brani inclusi nell’album in uscita domani:

Portami con te

Il tuo profumo

Amore universale

Magica Favola

Atomi

Lonely Boy

Vento tra le braccia

Non mi mancherai

Foto Mosse

Cime Tempestose

Ed era Maggio

Benedetti amanti

Nuvole

Arrivederci.

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