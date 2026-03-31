Arisa ci ripensa su De Martino a Sanremo: “Non posso essere contro Stefano”. Poi l’appello per il Festival 2027 La cantante ha chiarito la sua posizione riguardo il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival: “Un ragazzo che studia, s’impegna e viene dal niente”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Arisa si spiega meglio. Dopo lo scoppio del ‘caso’ Stefano De Martino in seguito alle sue dichiarazioni sulla nuova direzione artistica del Festival di Sanremo, infatti, la cantante ha chiarito la sua posizione nei confronti il conduttore di Affari Tuoi spiegando di non avere nulla contro di lui, anzi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Arisa, cosa aveva detto su Stefano De Martino a Sanremo 2027: le sue parole sulla direzione artistica

Tutto è iniziato proprio a Sanremo 2026, quando Arisa – incalzata sull’incognita del successore di Carlo Conti al timone del Festival – aveva fatto in conferenza stampa il nome di Elisa, auspicando l’inizio di una nuova direzione artistica della kermesse sotto la guida di una donna. Una posizione ribadita anche poche settimane fa in un’intervista a La Repubblica, parlando proprio dell’arrivo di Stefano De Martino come nuovo conduttore del Festival: "Per questa rivoluzione dovremo aspettare. Questa è la prova che certi equilibri sono difficili da spostare". Le sue parole avevano ovviamente fatto pensare a un vero e proprio ‘caso’; ecco perché Arisa – Rosalba Pippa all’anagrafe – è tornata sulla questione per chiarirla una volta per tutte.

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Arisa, il chiarimento sul ‘caso’ De Martino (e l’appello per la prossima edizione del Festival)

Raggiunta dai microfoni de La Volta Buona – come anticipato – Arisa ha voluto chiarire meglio la sua posizione nei confronti di Stefano De Martino e della nuova direzione artistica del Festival di Sanremo. "Ho visto un post nel quale hanno scritto che io ero contro Stefano De Martino. Questo non è vero" ha precisato subito la cantante a Domenico Marocchi, inviato del salotto di Caterina Balivo in onda nel pomeriggio di Rai 1: "Non posso essere contro Stefano perché lui è un ragazzo che studia, che si impegna e che viene dal niente". Arisa ha dunque elogiato De Martino, ribadendo comunque la sua posizione: "Certo, se poi mi fanno la domanda sulle donne, su chi vorrei come direttrice artistica, allora dico la mia e faccio il nome di Elisa e dico che vorrei che arrivasse lei". A Sanremo 2027 ci sarà però Stefano De Martino, e Arisa ne ha approfittato per fare un ‘appello’ al nuovo conduttore della kermesse: "Nulla contro di lui, nessuno è contro nessuno qui. Anzi, Stefano mi devi prendere a Sanremo l’anno prossimo". Dopo l’ottimo quarto posto nell’ultima edizione del Festival, dunque, potremmo rivedere Arisa sul palco del teatro Ariston già l’anno prossimo?

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