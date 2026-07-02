Arisa chiama Rai e Mediaset: “Vuole più Tv”. Il suo obiettivo oltre la musica (e il nuovo amore) Stando alle ultime indiscrezioni, la cantante sarebbe pronta a fare il 'salto' decisivo sul piccolo schermo. E il suo cuore potrebbe essere nuovamente occupato. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Arisa fa sul serio. Stando alle ultime indiscrezioni, diffuse dall’esperto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la cantante di "Magica Favola" sarebbe pronta a intensificare i suoi impegni in televisione. A rivelarlo un dettaglio molto particolare (che coinvolge indirettamente l’agente Lucio Presta). Ma non è tutto, perché sembra che la giurata di The Voice voglia decisamente ritagliarsi uno spazio tutto suo sul piccolo schermo. E in più, così si vocifera, il suo cuore avrebbe recentemente ricominciato a ‘battere’. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Arisa, gli obiettivi in tv tra Rai e Mediaset

Chi vuole aggiudicarsela, dovrà accontentare un’ambizione commisurata decisamente al suo talento. Perché tra le papabili pretendenti, Mediaset, Rai o Sky che siano, Arisa sceglierà solo chi avrà intenzione di valorizzarla davvero. A rivelare alcuni dettagli sulla questione è stato Alberto Dandolo nell’ultimo numero di Oggi, dove è emerso innanzitutto che la concorrente di Sanremo 2026 avrebbe di recente incontrato il figlio di Lucio Presta, noto manager dello spettacolo, con l’intenzione di affidarsi per la prima volta in carriera a un’agenzia tv: "La cantante lucana infatti ha deciso di essere per la prima volta assistita da una agenzia di management Televisivo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come se non bastasse, Dandolo aggiunge che Arisa sarebbe desiderosa di aumentare i suoi impegni in tv per un motivo (a lungo termine) molto chiaro: "L’obiettivo? Rafforzare la sua presenza sul piccolo schermo nella speranza di poter avere un programma cucito su misura". Insomma la cantante, ormai apprezzatissima anche come giurata, punterebbe a uno show tutto suo nel futuro. E a questo punto la ‘gara’ per accaparrarsela è decisamente aperta.

Negli ultimi anni, infatti, Arisa si è fatta notare in maniera trasversale su parecchie reti. Ecco un elenco (parziale) dei suoi successi:

X Factor (Sky Uno, 2011-2012, 2016) – ruolo di giudice

(Sky Uno, 2011-2012, 2016) – ruolo di giudice Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2018, 2020-2021, 2022-2023) – giudice e insegnante di canto

Il cantante mascherato (Rai 1, 2020, 2022) – prima concorrente, poi giudice

Ballando con le stelle (Rai 1, 2021) – concorrente nel cast fisso

The Voice Kids (Rai 1, dal 2023) – giudice

The Voice Senior (Rai 1, dal 2024) – giudice

The Voice Generations (Rai 1, 2024, 2026) – giudice

Canzonissima (Rai 1, 2026) – concorrente

Concerto del Primo Maggio (Rai 3, 2026) – alla guida dell’evento come conduttrice.

Il nuovo (presunto) amore di Arisa

Intanto, in attesa di capire chi vorrà cucire su misura per Arisa un progetto tv, pare che l’artista abbia ‘segretamente’ ritrovato l’amore. A dirlo è il solito Dandolo, che ne approfitta su Oggi per diffondere alcuni rumors interessanti: "Sul versante privato, invece, Arisa si dichiara single e innamorata di se stessa ma si sussurra che il suo cuore abbia ricominciato a battere". Insomma, un nuovo amore misterioso all’orizzonte, per lei. E la prospettiva professionale di fare la differenza (sempre di più) anche in televisione. Il futuro per Arisa è tutto rose e fiori. E anche il presente non sembra niente male.

Potrebbe interessarti anche