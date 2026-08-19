Arisa compie un gesto da applausi per una giovane lucana: il concerto gratis per la terapia da 60 mila euro La cantante lucana aveva promesso di mettere la propria voce al servizio della giovane potentina. Il 2 settembre un concerto gratuito per contribuire alla raccolta

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Arisa aveva promesso che avrebbe fatto la sua parte. Adesso quella promessa prende forma, con un palco, una data e soprattutto una causa che vale molto più di un semplice concerto. Il 2 settembre la cantante lucana si esibirà a Muro Lucano, in provincia di Potenza. Sarà proprio nella sua amata Basilicata per sostenere Angela Lucia, giovane potentina che deve affrontare una costosa terapia medica. La particolarità dell’iniziativa è anche nel gesto dell’artista: Arisa salirà sul palco senza percepire alcun compenso. L’obiettivo è contribuire alla raccolta dei circa 60 mila euro necessari per il trattamento, destinando alla causa gli incassi dell’evento.

Arisa mantiene la promessa fatta dal palco: il concerto gratis per Angela Lucia

L’idea era stata lanciata proprio da Arisa durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica al Teatro Stabile di Potenza. In quell’occasione la cantante aveva annunciato la sua disponibilità a esibirsi gratuitamente per aiutare Angela Lucia e la sua famiglia. Una promessa che, a distanza di tempo, non è rimasta una frase pronunciata davanti a un pubblico. Ora c’è una data precisa e c’è Muro Lucano, città che si prepara a vivere una serata in cui la musica avrà un significato particolare. Ad annunciare l’appuntamento è stato il sindaco Giovanni Setaro, che ha parlato di una "notte di musica e solidarietà" a sostegno della giovane e della sua famiglia. La raccolta fondi è organizzata dall’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella, partner ufficiale dell’iniziativa.

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Il concerto benefico di Arisa nel giorno di San Gerardo, patrono della Basilicata

La scelta della data non è casuale. Il 2 settembre Muro Lucano celebrerà infatti San Gerardo Maiella, nato proprio nella città lucana nel 1726. Quest’anno le celebrazioni hanno un valore ancora più importante perché ricorre il 300° anniversario della nascita del santo, patrono della Basilicata e protettore delle mamme e dei bambini. Nel programma della giornata troverà così spazio anche il concerto di Arisa, attualmente impegnata nel suo tour estivo e reduce dai principali show televisivi della stagione, che potrebbe vedere coinvolta pure l’Orchestra Sinfonica 131, diretta dal maestro Pasquale Menchise, come la stessa artista aveva ipotizzato al momento del primo annuncio. Una storia che parla di musica, certo, ma soprattutto di una promessa mantenuta. Arisa non ha scelto soltanto di prestare la propria voce: ha deciso di metterla al servizio di chi, in questo momento, ne ha più bisogno e lo farà nella sua terra natale per una serata fatta di emozioni e generosità.

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