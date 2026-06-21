"Troppo magra", Arisa (di nuovo) al centro del mirino: la nuova foto social accende la polemica. I sospetti dei fan sul dimagrimento Arisa è stata nuovamente attaccata sui social per il suo aspetto fisico. Stavolta i sospetti ricadono sull'utilizzo di un famoso farmaco

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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La cantante Arisa è finita ancora una volta al centro del mirino del web, ora per una foto da lei pubblicata sui suoi profili social. Bellissima e raggiante, molti followers hanno parlato di un suo dimagrimento e del possibile utilizzo di un farmaco. Voci che sono circolate in rete alla velocità della luce.

La cantante, diventata famosa anni fa grazie alla vittoria di Sanremo Giovani e poi entrata di diritto nel panorama musicale italiano, è spesso stata al centro delle polemiche anche per il suo aspetto fisico. Ora sono arrivate nuove critiche su un suo eccessivo dimagrimento: c’è chi dice infatti che lei abbia usato un famoso farmaco per perdere peso velocemente, anche perché è quello che avrebbero fatto anche altri personaggi del mondo dello spettacolo sia in Italia che all’estero. Un medicinale che è invece solitamente utilizzato per la cura del diabete.

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Gli attacchi social su Arisa e sul suo dimagrimento

Arisa ha ricevuto numerosi commenti da parte degli haters in questi giorni, che l’hanno appunto attaccata di aver fatto uso di Ozempic, il farmaco destinato a pazienti diabetici e che viene anche usato – soprattutto da chi fa parte del mondo dello spettacolo – per dimagrire in modo molto veloce. "È evidente che non sta bene", ha scritto un utente sul web. E ancora: "Troppo magra in poco tempo", "Non è un buon messaggio per le ragazze".

Tutti sospetti che sono stati alimentati dai fan dopo che la cantante ha pubblicato una foto sui suoi profili social. "Come ti sei ridotta?", ha continuato un altro hater attaccandola sempre per il suo aspetto fisico. Poi ci sono stati altri commenti scritti dai fan, che l’hanno invece sostenuta e difesa, affermando quanto stia diventando sempre più bella.

La reazione di Arisa ai commenti degli haters

Qualche tempo fa, c’era stata anche la risposta di Arisa che, dopo aver raccolto tutti i commenti sul suo aspetto fisico, ci aveva tenuto a dire la sua sul suo profilo social. La cantante si è infatti allontanata da tutte le indiscrezioni sul suo conto, smentendole categoricamente. "Accusata da chi? Non ho saputo niente", ha risposto lei circa un mese fa, quando era capitato un altro episodio simile sul web.

Lei stessa ha sostenuto di non essere nemmeno al corrente dei noti farmaci utilizzati per la perdita di peso. Adesso ci risiamo! Ma per il momento, Arisa ha preferito il silenzio e l’indifferenza, e non ha ancora replicato ai tanti messaggi che le stanno arrivando.

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