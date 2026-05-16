Arisa sparisce dai social dopo Radio Italia Live poi ritorna: il vero messaggio dietro l'addio lampo a Instagram Arisa decide di cancellare i suoi profili social dopo Radio Italia Live e il motivo sembra legato all'ennesima polemica sul suo aspetto fisico

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Una manciata di ore nel buio digitale, il tempo necessario per far tremare i fan e far riflettere la Rete. Nella notte successiva al travolgente concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, i profili social di Arisa sono improvvisamente svaniti senza preavviso. Poi, così com’era iniziato, il blackout è terminato e l’artista è tornata online. Un addio lampo, certo, ma tutt’altro che privo di significato. Che cosa si nasconde davvero dietro questo gesto?

Il look total black e il "rumore" del body shaming

Per comprendere la scelta di Arisa dobbiamo fare un passo indietro e tornare sul palco milanese, allestito per il concertone nella serata del 15 maggio. Davanti a una piazza gremita e vibrante, la cantante lucana si è presa la scena con la sua solita, immensa potenza vocale, ma anche con un look che ha spezzato i legami con il passato: un completo total black in pelle, shorts e guanti coordinati. Un’estetica da rock star, magnetica, specchio di un’evoluzione personale legittima e per la quale non deve spiegazioni a nessuno.

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Eppure, una parte del pubblico della Rete ha preferito ignorare la musica per concentrarsi spietatamente sul suo corpo. Nelle ore successive, i social sono stati inondati da commenti tossici sul suo evidente dimagrimento, accompagnati dalle ormai tristemente note insinuazioni sull’uso di farmaci per la perdita di peso. Un copione speculare a quello già subìto da colleghe come Emma Marrone nelle scorse settimane, a dimostrazione di come il corpo delle donne sia ancora troppo spesso considerato un argomento di dibattito pubblico.

Il messaggio sui social

Questa ondata di giudizi, in realtà, non è nata a Milano. L’ondata di polemiche si trascinava già dal red carpet dei David di Donatello dello scorso 6 maggio, quando un abito molto particolare aveva scatenato i primi commenti.

Consapevole della tempesta in arrivo, la stessa Arisa aveva tentato di disinnescare le critiche poco prima di salire sul palco di Radio Italia Live, pubblicando uno sfogo stanco, culminato in una richiesta semplice: "Ascoltatemi e non guardatemi più".

Un invito disperato a rimettere l’arte al centro, a pesare la musica e non i chili. Un appello che, evidentemente, è caduto nel vuoto, spingendola a compiere il gesto estremo della disattivazione temporanea.

Il vero significato di un silenzio simbolico

Il rapido ritorno online di Arisa ci dimostra che non si è trattato di una resa definitiva, né di un capriccio dell’ultima ora ma un modo per riappropriarsi dei propri confini. È un avvertimento lanciato a chi commenta con leggerezza: "Ci sono, ma posso anche non esserci se l’unica cosa che vi interessa è giudicarmi". Scomparendo, Arisa ha tolto ai suoi detrattori l’oggetto del loro passatempo preferito, costringendoli, anche solo per un attimo, a guardarsi allo specchio.

Perché lo schermo di uno smartphone dimentichiamo troppo spesso che ci sono persone reali, con le proprie fragilità e percorsi complessi. Il vero messaggio dietro l’addio lampo di Arisa a Instagram è un forte richiamo all’empatia. Più che guardare la sua silhouette, faremmo tutti bene a fare ciò che ci chiede da sempre: chiudere gli occhi e ascoltare la sua straordinaria voce.

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