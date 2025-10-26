Arisa a Verissimo svela: "Ho un nuovo amore, in passato mi sono sentita sfruttata ma ora mi voglio più bene" La cantante si racconta in una lunga intervista a Silvia Toffanin e svela le novità non solo professionali ma soprattutto della sua vita privata

Tra gli ospiti di domenica 26 ottobre che Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo c’è Arisa. La cantante, come sempre, è protagonista di una intervista a cuore aperto, in cui si racconta a 360 gradi, rispondendo con una schiettezza che la contraddistingue e che è un tratto della sua personalità molto amato dai suoi fan.

Arisa a Verissimo: il sogno Sanremo e il nuovo amore

L’intervista inizia parlando del nuovo disco che è, dice dedicato alle donne perchè "Quando cresci capisci quante difficoltà dobbiamo affrontare noi donne, e il fatto che dobbiamo sostenerci le une con le altre". Parla poi di Sanremo, e pare che Arisa, già vincitrice del Festival, provi da anni a tornare sul palco dell’Ariston, per ora senza successo, ma chissà se l’anno giusto sarà il prossimo.

Ma la parte centrale, e più attesa dell’intervista con Silvia Toffanin è quella dedicata alla vita privata della cantante che parte a raccontare del rapporto con gli anziani genitori con cui, dice "ora mi diverto proprio a passare del tempo, perchè stanno tornando un po’ bambini e sono davvero molto teneri".

Da una famiglia a un’altra, sogna ancora lei, come aveva raccontato in passato di mettere su una famiglia tutta sua? chiede la conduttrice di Verissimo. La risposta: "Vorrei una famiglia, ma ho capito che io una famiglia ce l’ho già: la mia e il mio pubblico. Il mio lavoro è la mia zolletta di zucchero. Tutto il resto se verrà bene, ma deve essere una cosa davvero davvero bella, altrimenti va bene così".

Arisa ha parlato anche dei suoi amori passati, in termini non esaltanti: "Io sono una persona molto sensibile, a volte vorrei sentire di meno. Sia in amicizia che in amore, in passato, sono stata delusa. Ho avuto delle storie in cui c’è stata un pochino di tossicità, che mi hanno fatta soffrire", ha svelato, parlando con Silvia Toffanin, "A volte quando fai questo lavoro rischi di essere sfruttata, non sai mai se chi ti sta vicino lo fa per te o per quello che rappresenti".

Esperienze che, però, non le hanno chiuso il cuore e infatti Arisa confessa di stare di nuovo vivendo lo stato di grazia di un inizio di innamoramento: "Quando inizio una relazione io penso sempre che sia per sempre, se no, che la inizi a fare? Io mi fidanzo sempre, diciamo che oggi c’è qualcosa che bolle in pentola, c’è una persona a cui penso ecco, un inizio di sentimento".

