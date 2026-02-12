Trova nel Magazine
Arianna Fontana, chi è il marito Anthony Lobello: il colpo di fulmine a Torino 2006 e le nozze ‘da favola’ sul lago

Legato all'atleta azzurra da vent'anni, l'italo-statunitense ha gareggiato per il nostro Paese alle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. Poi la carriera da allenatore.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Arianna Fontana, leggenda vivente dello short track italiano, è una delle campionesse più attese in queste Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le sue medaglie sono testimonianza di un talento e una dedizione assoluta allo sport, ma in pochi sanno che accanto a lei, in questi anni di trionfi, c’è sempre stato un uomo speciale: Anthony Lobello, suo marito e allenatore. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Arianna Fontana, il colpo di fulmine con Anthony Lobello a Torino 2006

La relazione tra Arianna e Anthony è nata durante i Giochi Olimpici di Torino 2006, in un contesto che profumava già di ghiaccio e grandi sogni. Arianna era poco più che un’adolescente, con i suoi 15 anni appena compiuti, mentre Anthony era un giovane atleta statunitense di 21 anni, impegnato con la nazionale americana. Quel primo incontro tra due giovani pattinatori si è presto trasformato in qualcosa di più profondo, e nonostante la differenza d’età e le rispettive carriere ancora in costruzione, tra i due è scattata un’intesa immediata che ha resistito a due decenni di sfide, allenamenti e competizioni internazionali.

Per amore di Arianna, nel 2012 Anthony è riuscito a ottenere la cittadinanza italiana. E due anni dopo, alle Olimpiadi di Sochi 2014, ha gareggiato per la prima volta come atleta della nazionale azzurra. Nello stesso anno la coppia è anche convolata a nozze, con una splendida cerimonia privata in riva al lago, a Colico. Da allora, la coppia ha dimostrato come sia possibile coniugare sentimento e professionalità, costruendo un equilibrio che funziona sia sul ghiaccio che fuori.

Il ruolo di allenatore e le polemiche con la Federazione

Con il ritiro dall’attività agonistica, Anthony ha assunto un ruolo ancora più delicato, cioè quello di allenatore a tempo pieno della moglie Arianna Fontana. Una scelta che avrebbe potuto complicare il loro rapporto, ma che invece ha rafforzato il legame grazie a regole chiare. "Alle 18 non parliamo più di pattinaggio o di allenamento", ha spiegato la campionessa a questo proposito, "una volta a settimana usciamo a cena, o a teatro, o a fare una passeggiata o qualcosa del genere. Cerchiamo solo di separare bene le due figure: allenatore e atleta, marito e moglie".

Il sodalizio tra Arianna e Anthony ha dimostrato la sua solidità anche nelle difficoltà. Nel corso degli anni, infatti, non sono mancate polemiche e tensioni con la Federazione, ma i due hanno sempre fatto fronte comune, definendosi "uniti contro tutti". E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, questo equilibrio perfetto ha portato ancora una volta a risultati straordinari. Arianna ha dimostrato di avere ancora molto da dire sul ghiaccio, e accanto a lei c’era sempre lui, Anthony. Pronto a incoraggiarla e a credere nelle sue possibilità.

