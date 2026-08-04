Ariana Grande rompe il silenzio sullo stop: «Non è una scelta impulsiva, ho solo bisogno di fissare dei limiti» La cantante chiarisce ai fan i motivi della pausa dalle scene: spiega che la decisione era programmata da tempo e non nasce dalla negatività.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Ariana Grande ha deciso di intervenire personalmente per chiarire i motivi della pausa annunciata negli ultimi giorni. La notizia del suo momentaneo allontanamento dal mondo della musica aveva generato numerose reazioni, soprattutto per le ipotesi legate alla pressione mediatica e ai commenti ricevuti negli anni sul suo aspetto fisico. Dopo la preoccupazione mostrata da molti fan, la cantante americana ha scelto di raccontare direttamente la sua versione dal palco durante il primo dei tre concerti previsti a Chicago. L’artista ha spiegato che lo stop non è il risultato di un momento di difficoltà o di una decisione presa d’impulso, ma una scelta ragionata e programmata da tempo.

Ariana Grande spiega il motivo della pausa dalla musica

L’annuncio della pausa di Ariana Grande aveva rapidamente fatto il giro del web, dando spazio a diverse interpretazioni. Molti avevano collegato la decisione alla forte esposizione pubblica della cantante e alle critiche ricevute nel corso degli anni, soprattutto quelle legate alla sua immagine.

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Tuttavia, durante il concerto di Chicago, Ariana ha scelto di rivolgersi direttamente al pubblico per evitare che la notizia venisse interpretata in modo distorto. «Qualche volta, quando una notizia non arriva direttamente da me, le cose possono ingigantirsi un po’», ha spiegato la cantante davanti ai suoi fan. Poi ha aggiunto: «L’annuncio che è stato fatto non è frutto di una reazione o di una scelta impulsiva. È qualcosa che avevo deciso di pianificare molto tempo fa ed è una decisione che arriva da un punto di vista ragionato e consapevole».

La cantante rassicura i fan dopo l’annuncio dello stop

La pausa arriva in un periodo particolarmente intenso per la carriera di Ariana Grande. Dopo la pubblicazione del nuovo album "Petal", la popstar si prepara infatti a concludere l’"Eternal Sunshine Tour", che terminerà il primo settembre con l’ultima data prevista a Londra. Proprio il successo del tour è stato uno degli aspetti che Ariana ha voluto mettere in evidenza, spiegando ai fan che la sua decisione non nasce dalla negatività né dal desiderio di allontanarsi dal pubblico. «Ho sentito che i miei fan erano preoccupati che la negatività mi stesse rovinando tutto, ma voglio dirvi che è tutto l’opposto. Sinceramente, non è così», ha raccontato durante il concerto. La cantante ha ribadito che anche nei momenti più belli della propria carriera può essere necessario fermarsi e ridefinire le proprie priorità: «Sì, è necessario fissare dei limiti. Gli esseri umani possono aver bisogno di una pausa qualche volta. E al tempo stesso, questa può essere e continuerà a essere la più grande esperienza della mia vita creativa e professionale».

Ariana ha poi affrontato il tema delle voci e delle speculazioni che spesso accompagnano la sua vita pubblica, spiegando di non voler più permettere ai commenti esterni di influenzare il modo in cui percepisce il proprio percorso. «Qualsiasi siano le voci là fuori, nulla potrà mai distorcere la mia realtà o essere più reale di questo amore che condividiamo», ha detto ai suoi sostenitori. La cantante ha quindi concluso il suo messaggio con un ringraziamento verso il pubblico: «questo tour è stata l’esperienza più bella, ristoratrice, magnifica e speciale della mia vita». Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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