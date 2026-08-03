Ariana Grande si ferma, l’annuncio che gela i fan: "Attenzione continua e incessante", il motivo dello stop alla musica Dopo il tour e il nuovo album, la cantante ha deciso di prendersi un lungo periodo lontano dai riflettori: una scelta legata alla pressione costante del giudizio del pubblico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A pochi giorni dall’uscita del nuovo album e nel pieno di una nuova fase della sua carriera, Ariana Grande ha annunciato che presto si prenderà una lunga pausa dalla vita pubblica, una decisione che ha inevitabilmente sorpreso milioni di fan in tutto il mondo. L’artista statunitense concluderà il suo Eternal Sunshine Tour e, una volta terminati gli ultimi impegni previsti, si allontanerà dai riflettori per un periodo che, secondo quanto emerso, potrebbe durare ben oltre un anno. Una scelta che, almeno stando alle informazioni diffuse nelle ultime ore, non sarebbe stata improvvisata, ma pianificata da tempo.

Ariana Grande: arriva la pausa dopo il tour

A confermare la decisione è stato un rappresentante della cantante, che ha spiegato come la pausa inizierà al termine del tour: "Ariana Grande si prenderà una pausa dalla vita pubblica dopo aver completato l’Eternal Sunshine Tour. Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno portata a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico. Questo tour è stata una bellissima esperienza per lei. Ama i suoi fan e ha amato ogni singolo minuto di questo tour".

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Parole che arrivano dopo mesi in cui la cantante è stata costantemente al centro delle discussioni online, soprattutto per i numerosi commenti riguardanti il suo aspetto fisico. Negli ultimi tempi il dibattito sui social è stato particolarmente acceso, alimentando preoccupazioni, ipotesi e speculazioni che hanno finito per accompagnare quasi ogni sua apparizione pubblica.

Le rassicurazioni sulle sue condizioni

Proprio per mettere fine alle indiscrezioni, una fonte vicina all’artista ha voluto ribadire a People che Ariana Grande gode di ottima salute e che le sue performance rappresentano la dimostrazione più evidente delle sue condizioni. "Il suo spettacolo è molto fisico e richiede una forte preparazione. Si esibisce in salute e con successo ad altissimi livelli sera dopo sera". Una precisazione necessaria dopo le numerose discussioni nate negli ultimi mesi sul web, dove il dimagrimento della cantante è stato spesso al centro di commenti e analisi non richieste. Già in passato Ariana aveva affrontato direttamente l’argomento, invitando il pubblico a evitare giudizi affrettati sull’aspetto delle persone e ricordando come l’immagine esteriore non racconti necessariamente la realtà vissuta da qualcuno.

Una decisione già maturata

In realtà questo allontanamento non rappresenta un fulmine a ciel sereno. Diversi mesi fa, durante un’intervista, la cantante aveva lasciato intendere che il tour avrebbe rappresentato una sorta di saluto al pubblico per molto tempo: "Mi è sembrato che la mia carriera pop avesse preso troppo il sopravvento. Questo è come l’ultimo atto. Non voglio dire nulla di definitivo. Adesso sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo. Darò il massimo, sarà bellissimo e ne sono così grata. È come un ultimo urrà. Per ora".

Nella stessa occasione aveva spiegato anche le motivazioni più profonde della sua scelta, raccontando di voler riscoprire altre forme artistiche che da sempre fanno parte del suo percorso: "Mi sento molto più connessa a me stessa e alla mia arte. Ho passato tanto tempo concentrata solo sulla musica pop, ma sono cresciuta amando il teatro musicale e la comicità. Credo che seguire ciò che mi fa sentire viva in questo momento sia la cosa migliore per la mia anima e la mia arte".

Anche il musical resta senza di lei

A confermare la volontà di fermarsi è arrivata anche la rinuncia alla nuova produzione teatrale di Sunday in the Park with George, nella quale avrebbe dovuto recitare. Nonostante l’uscita dal progetto, è stato precisato che la cantante continuerà a sostenere il cast e la produzione, preferendo però vivere questa fase della propria carriera lontano dai riflettori. Per Ariana Grande si apre così un capitolo completamente nuovo, nel quale la priorità sembra essere quella di ritrovare un equilibrio personale dopo anni trascorsi sotto un’attenzione mediatica costante. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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