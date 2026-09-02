Ariana Grande sorprende i fan, nozze in vista con Ricky Alvarez: quel dettaglio sul palco scatena le teorie Dopo l’ultimo concerto dell’Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande si prepara a una lunga pausa, ma una nuova modifica al singolo Thank U, Next fa scattare le ipotesi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’ultima serata del tour di Ariana Grande non è stata soltanto l’occasione per salutare il pubblico prima di un periodo di pausa. La popstar ha lasciato emergere anche un dettaglio sulla sua vita sentimentale che, nel giro di poche ore, ha fatto esplodere le ipotesi dei fan. Al centro dell’attenzione è tornato infatti Ricky Alvarez, suo ex fidanzato storico, con il quale nelle ultime settimane sarebbe nato un nuovo riavvicinamento. Nessun annuncio ufficiale, nessuna conferma di un fidanzamento e tantomeno di un matrimonio, ma una frase cambiata durante l’esibizione di Thank U, Next è bastata per alimentare le teorie.

Il saluto di Ariana Grande alla fine dell’Eternal Sunshine Tour

Sul palco della O2 Arena di Londra, Ariana Grande ha vissuto un momento particolarmente emozionante, soprattutto quando si è trovata a dover ringraziare il pubblico al termine delle 41 date dell’Eternal Sunshine Tour. La cantante, visibilmente commossa, ha detto: "Voglio solo dire grazie di cuore. È stata un’esperienza straordinaria. Grazie per le 10 bellissime serate a Londra e per le 41 incredibili date dell’Eternal Sunshine Tour. Questa è stata una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita e voglio solo esprimere la mia gratitudine senza scoppiare completamente in singhiozzi. Ma davvero, grazie dal profondo del cuore, è stato tutto così speciale e custodirò sempre questa esperienza, e ho i fan migliori del mondo intero, e li ho sempre avuti". Il futuro professionale della popstar, almeno per il momento, sembra dunque orientato verso una pausa piuttosto lunga. Ariana avrebbe infatti scelto di allontanarsi non soltanto dalla musica, ma più in generale dalla vita pubblica, dopo un periodo particolarmente intenso.

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Quella frase si Ricky Alvarez durante l’esibizione di Thank U, Next

A far discutere, però, è stato soprattutto un momento apparentemente molto più leggero. Durante Thank U, Next, brano nel quale Ariana ripercorre alcune delle sue relazioni passate, la cantante ha modificato una delle frasi più conosciute della canzone. Nella versione originale canta: "Ho scritto alcune canzoni su Ricky, ora le ascolto e rido". Sul palco londinese, invece, è comparsa una variazione decisamente più significativa: "Ho scritto alcune canzoni su Ricky, sto cercando di farlo diventare il mio ultimo".

Il riferimento a Ricky Alvarez ha immediatamente fatto pensare che il rapporto tra i due possa essere tornato a un livello particolarmente importante, anche se da quella frase non è possibile ricavare una conferma concreta di nozze imminenti. Il gossip, naturalmente, ha fatto il resto e sui social sono cominciate a circolare ipotesi su un possibile matrimonio. Va detto che la cantante sa bene quanto i fan siano attenti a quella strofa durante la varie tappe del tour, poiché proprio grazie a precedenti riscritture del verso in date precedenti aveva reso noto agli arianators la riapertura a Ricky e l’inizio della frequentazione con lui.

Una storia iniziata nel 2015

Ariana e Ricky si erano conosciuti nel 2015, quando lui era entrato nel corpo di ballo dell’Honeymoon Tour. Tra i due era nata una relazione durata circa un anno, terminata nel 2016 senza però trasformare il rapporto in una rottura definitiva. All’epoca Ariana aveva raccontato a Billboard: "Siamo felici. Sono una ragazza molto felice". Negli anni successivi, nonostante la fine della relazione, i due hanno mantenuto rapporti amichevoli. Oggi, alla luce del loro presunto riavvicinamento e soprattutto della sorprendente modifica a Thank U, Next, le domande sono tornate a farsi insistenti. Ma per ora l’ipotesi delle nozze resta soltanto una teoria, Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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