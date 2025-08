Vergini (per scelta) in cerca d’amore: su Hulu arriva Are You My First?, il reality più casto e hot dell’anno Un gruppo di vergini, tra cheerleader NFL e piloti, si lancia in un viaggio tra amore, attese e prime volte: su Hulu debutta il reality più curioso dell’anno.

Non sarà il nuovo Temptation Island ma potrebbe promettere bene, tra intrighi, curiosità e colpi di scena. Hulu, di recente, ha svelato il cast della prima stagione di Are You My First?, la serie di appuntamenti che riunisce un gruppo di vergini su un’isola tropicale, in cerca d’amore. Il programma è condotto da Colton Underwood e Kaitlyn Bristowe. Underwood, celebre come The Virgin Bachelor, ha fatto coming out nel 2021, mentre Bristowe, ex Bachelorette e vincitrice di Dancing with the Stars, è tornata come conduttrice dopo il suo podcast. Entrambi sono stati scelti per il loro legame personale con temi come identità, vulnerabilità e pressione mediatica sulla vita sentimentale. Di seguito, tutti i dettagli.

Are You My First?, cosa sappiamo sulla prima stagione della serie

Hulu ha svelato il cast della prima stagione di Are You My First?, una serie di appuntamenti che segue un gruppo di giovani vergini in un paradiso tropicale alla ricerca dell’amore. Condotta da Colton Underwood e Kaitlyn Bristowe, la serie mostra appuntamenti romantici, sfide e nuove storie d’amore. In particolare, si tratta di un dating show originale e delicato con 21 single tra i 23 e i 34 anni che non hanno mai avuto esperienze sessuali. Alcuni hanno scelto di aspettare, altri sono stati influenzati da motivi religiosi o personali. In un resort tropicale sicuro e senza giudizi, esplorano insieme per la prima volta l’intimità emotiva e fisica.

La stagione debutta il 18 agosto su Hulu e Disney+ a livello internazionale. Prodotta da ITV America e Plimsoll Productions, la serie ha diversi produttori esecutivi tra cui Peter Geist e Adam Sher.

Il cast della prima stagione di Are You My First?

Il gruppo di single vergini include professioni come assistente, insegnante di danza, fotografa, creatrice di contenuti, doppiatrice, pilota commerciale e cheerleader NFL. Ecco i nomi:

Andres (25, Salt Lake City): lavora nelle vendite tecnologiche e aspetta la persona giusta per la sua "prima volta".

(25, Salt Lake City): lavora nelle vendite tecnologiche e aspetta la persona giusta per la sua "prima volta". Brooklyn (24, Los Angeles): insegnante di danza, crede che valga la pena aspettare il vero amore.

(24, Los Angeles): insegnante di danza, crede che valga la pena aspettare il vero amore. Carissa (27, Long Beach): fotografa, cerca la persona giusta per vivere la sua "prima esperienza".

(27, Long Beach): fotografa, cerca la persona giusta per vivere la sua "prima esperienza". Deya (28, Fort Lauderdale): imprenditrice, desidera un amore duraturo prima di impegnarsi.

(28, Fort Lauderdale): imprenditrice, desidera un amore duraturo prima di impegnarsi. Farha (25, Miami): scrittrice, cresciuta in famiglia religiosa, ha scelto di aspettare il vero amore.

(25, Miami): scrittrice, cresciuta in famiglia religiosa, ha scelto di aspettare il vero amore. Godwin (27, Edison): sviluppatore immobiliare, apprezza la sua verginità e attende la sua regina.

(27, Edison): sviluppatore immobiliare, apprezza la sua verginità e attende la sua regina. Hakeem (27, Atlanta): doppiatore, affronta il sesso con serietà e prudenza.

(27, Atlanta): doppiatore, affronta il sesso con serietà e prudenza. Jade (28, New Orleans): Miss New Orleans e cheerleader NFL, non ha mai avuto una relazione seria.

(28, New Orleans): Miss New Orleans e cheerleader NFL, non ha mai avuto una relazione seria. Jake (32, Los Angeles): assistente, segue la sua fede cristiana aspettando il matrimonio.

(32, Los Angeles): assistente, segue la sua fede cristiana aspettando il matrimonio. Katya (28, New York): artista teatrale, idolatra le vergini storiche e aspetta la sua anima gemella.

(28, New York): artista teatrale, idolatra le vergini storiche e aspetta la sua anima gemella. Krash (24, Miami): responsabile social, educato a scegliere con cura la persona giusta.

(24, Miami): responsabile social, educato a scegliere con cura la persona giusta. Layne (24, Hammon): pilota commerciale, non ha mai avuto una relazione importante.

(24, Hammon): pilota commerciale, non ha mai avuto una relazione importante. Madi (28, Austin): responsabile marketing.

(28, Austin): responsabile marketing. Michael (26, Austin): guida turistica, supera la paura dell’intimità.

(26, Austin): guida turistica, supera la paura dell’intimità. Mike (34, San Diego): ex concorrente di "The Bachelorette", fede cristiana lo guida ad aspettare.

(34, San Diego): ex concorrente di "The Bachelorette", fede cristiana lo guida ad aspettare. Noah (25, San Clemente): imprenditore, ha scelto di aspettare il matrimonio.

(25, San Clemente): imprenditore, ha scelto di aspettare il matrimonio. Rachel (30, Tampa): cameriera di cocktail, affronta problemi di salute che influenzano l’intimità.

(30, Tampa): cameriera di cocktail, affronta problemi di salute che influenzano l’intimità. Sara (28, San Diego): studentessa, ha dato priorità agli studi prima dell’amore.

(28, San Diego): studentessa, ha dato priorità agli studi prima dell’amore. Spencer (25, Boise): venditore di pannelli solari, cerca una connessione significativa.

(25, Boise): venditore di pannelli solari, cerca una connessione significativa. Ty (28, Provo): sviluppatore web, ha scelto il celibato per motivi religiosi.

(28, Provo): sviluppatore web, ha scelto il celibato per motivi religiosi. Vivek (23, Los Angeles): contabile finanziario, vuole condividere la sua "prima volta" con qualcuno di fiducia.

