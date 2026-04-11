Arcane è molto più di una serie animata. Netflix ha preso un videogioco e lo ha sublimato a capolavoro: un racconto struggente e drammatico La serie evento di Netflix fonde una scrittura shakespeariana a un’estetica pittorica rivoluzionaria, ridefinendo per linguaggio dell'animazione per adulti

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Non capita spesso che un prodotto nato da un videogioco riesca a rompere il muro del pregiudizio. Di solito, quando sentiamo parlare di adattamenti da gaming, ci aspettiamo storie banali o operazioni commerciali senz’anima, e spesso il successo ottenuto non è quasi mai frutto del prodotto ma è trainato unicamente dalla forza del franchise. I flop in senso qualitativi sono stati molti. Poi arriva Arcane su Netflix, la serie ambientata nell’universo di League of Legends. Sin dai primi trailer online la percezione era quella di una produzione che non solo stava alzato l’asticella, ma che stava letteralmente cambiando il campo da gioco.

Se non l’avete ancora vista, potreste pensare: "Non fa per me, non gioco ai videogiochi". Sarebbe l’errore più grande della vostra stagione televisiva. Ecco perché questo racconto è diventato un fenomeno culturale globale.

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Arcane su Netflix toglie il fiato

La prima cosa che colpisce di Arcane quando la si vede è l’estetica. Non stiamo parlando della solita animazione fluida ma piatta a cui ci hanno abituato i grandi colossi americani. Qui ogni fotogramma sembra un quadro dipinto a olio che prende vita. Il lavoro dello studio francese Fortiche è qualcosa di mai visto prima: un mix tra animazione 2D e 3D che crea una profondità e una texture quasi tattili.

C’è una cura maniacale per i dettagli, per le luci, per le espressioni dei volti. In un’epoca in cui molta animazione sembra uscita da una catena di montaggio, Arcane rivendica il valore dell’artigianalità digitale. In questo, la serie ricorda molto la filosofia di maestri come Miyazaki. Anche se lo stile visivo è radicalmente diverso — dove Miyazaki cerca la pace della natura, Arcane esplora lo sporco del metallo e del neon — l’anima è la stessa: l’idea che l’animazione non sia un genere per bambini, ma un linguaggio artistico capace di trasmettere emozioni che a volte nemmeno il cinema vivo si può sognare.

Ogni espressione di Jinx, ogni riflesso sulle armature dorate di Piltover, ci dice che dietro c’è un autore, non un algoritmo. È un’opera che a tratti ti chiede quasi di mettere in pausa per ammirare lo sfondo, proprio come farebbe un visitatore davanti a una tela in un museo.

Piltover e Zaun: una lotta di classe tra oro e fumo

La forza di Arcane non sta però solo nei disegni, ma nella sua spina dorsale politica e sociale. La storia si svolge in due città speculari e nemiche. Da una parte c’è Piltover, la "Città del Progresso": pulita, ricca, baciata dal sole, dove gli scienziati giocano a fare gli dei con una nuova tecnologia chiamata Hextech. Dall’altra c’è Zaun, il sottosuolo: un groviglio di tubi, gas tossici e criminalità, dove la gente lotta ogni giorno per un respiro d’aria pulita e la sopravvivenza.

Un occhio adulto può subito percepire c he il messaggio non è la solita favola tra buoni e cattivi, è una critica feroce alla disparità sociale. Piltover non è malvagia per scelta, è cieca per privilegio. I suoi leader sono così concentrati sul "futuro" da non accorgersi, o fregarsene, che il loro benessere poggia sulle spalle di chi vive nel fumo sottostante. Zaun, di contro, non è un covo di mostri, ma un luogo dove la disperazione genera rabbia, conflitti. Volendo fare un parallelismo con la società odierna, Arcane porta sullo schermo come il progresso tecnologico, se non accompagnato dall’etica, finisca sempre per diventare un’arma di oppressione. Un tema terribilmente attuale nel nostro 2026.

La tragedia greca di Vi e Powder

Al centro di questo scontro narrativo c’è la storia di due sorelle: Vi e Powder (che diventerà Jinx). È qui che la serie colpisce allo stomaco. La loro separazione non avviene per un colpo di sfortuna, ma per una serie di scelte tragiche, incomprensioni e traumi infantili.

Vedere la trasformazione di Powder, una bambina insicura che voleva solo aiutare, nella psicotica e geniale Jinx è un viaggio doloroso. Jinx non è la classica "cattiva" dei cartoni animati: è una ragazza spezzata, che sente le voci, che cerca disperatamente un’approvazione che non arriva mai. La sua follia è rappresentata visivamente con scarabocchi e distorsioni che ci fanno entrare direttamente nella sua mente frammentata. Dall’altra parte, Vi rappresenta il senso di colpa di chi non è riuscito a proteggere ciò che amava. Il loro legame, ormai tossico e impossibile, è il motore emotivo che tiene incollati allo schermo.

Viktor e il peso del sacrificio

Se Vi e Jinx sono il cuore, Viktor è l’anima filosofica di Arcane. Il giovane scienziato zoppo che viene dal fango di Zaun e cerca di scalare le vette di Piltover è forse il personaggio più profondo della serie. Mentre il suo collega Jayce si gode la gloria e la politica, Viktor lavora nell’ombra, ossessionato dal voler usare la tecnologia per salvare vite, compresa la sua che si sta spegnendo.

Il suo percorso ci pone una domanda scomoda: quanto siamo disposti a sacrificare della nostra umanità per superare i nostri limiti fisici? Il transumanesimo di Viktor è una discesa nel baratro fatta con le migliori intenzioni. È la figura che meglio incarna il fallimento del sogno di progresso: una mente brillante intrappolata in un corpo che lo tradisce, in un mondo che non ha tempo per i deboli.

Perché Arcane ha vinto dove gli altri hanno fallito?

Il successo di Arcane dovrebbe essere studiato nelle scuole di sceneggiatura. Per anni, Hollywood ha cercato di trasformare i videogiochi in film aggiungendo esplosioni e citazioni per i fan. Arcane ha fatto l’esatto opposto: ha preso l’universo di League of Legends e lo ha usato come base per scrivere una tragedia shakespeariana.

Non serve sapere chi siano i personaggi nel gioco per godersi la serie. Anzi, molti spettatori hanno scoperto il gioco solo dopo aver amato lo show. La qualità della scrittura, il ritmo mai banale e la capacità di dare dignità e motivazioni anche ai personaggi secondari (come il boss criminale Silco, uno dei "cattivi" meglio scritti degli ultimi dieci anni) rendono questa serie un prodotto universale.

Arcane è una di quelle rare serie che ti lasciano addosso una sensazione di vuoto quando finiscono i titoli di coda. È violenta, è colorata, è triste, è galvanizzante. È la dimostrazione che quando il talento artistico incontra un budget importante e una libertà creativa totale, il risultato può essere rivoluzionario.

Dove vedere Arcane in streaming

Se cercate una storia che vi faccia riflettere sulla società, che vi commuova per un rapporto familiare distrutto e che vi lasci a bocca aperta per la bellezza dei suoi disegni, non cercate oltre. Accendete Netflix e lasciatevi trasportare tra le strade d’oro di Piltover e i vicoli acidi di Zaun. Non ne uscirete indifferenti.

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