Warner Bros. è pronta a tornare ufficialmente nella Terra di Mezzo con The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nuovo film ambientato prima degli eventi de Il Signore degli Anelli, di cui non c’è ancora un titolo ufficiale italiano. Alla regia ci sarà Andy Serkis, che riprenderà anche, naturalmente, il mitico ruolo di Gollum/Smeagol. Il progetto riporta in campo anche Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens come produttori, in collaborazione con Warner Bros., WETA e il team storico neozelandese. Oltre alla curiosità sulla trama (di cui parleremo più avanti nell’articolo) attualmente la discussione verte molto anche sugli interpreti dei personaggi principali: torneranno i volti noti? Anche perché sembrerebbe che per Aragorn non tornerà Viggo Mortensen e sia stato ingaggiato un nuovo attore: Leo Woodall.

I possibili ritorno e l’arrivo di Leo Woodall

Al momento, l’unico attore ufficialmente confermato è Andy Serkis, praticamente inscindibile dal personaggio di Gollum e dalla saga. Son passati più di 25 anni dalle riprese del film originale di Peter Jackson, e naturalmente gli interpreti originali sono invecchiati nel frattempo, mentre il nuovo film sarebbe un prequel ambientato venti anni prima. A questo aggiungiamo che i personaggi della saga, date le varie etnie fantasy e discendenze, invecchiano molto più lentamente che nel nostro mondo, quindi ci sarebbe effettivamente una problematica da questo punto di vista piuttosto accentuata. E se per Gandalf il problema è relativo (dato che è un anziano mago) su Aragorn la cosa si noterebbe ancor di più.

Ad ogni modo, non sono ancora stati confermati gli altri membri del cast: invero, neanche i personaggi presenti, a parte quelli che si danno per scontati, ovvero Gollum, Gandalf e Aragorn. E se Sir Ian McKellen ha lasciato intendere che potrebbe tornare nei panni di Gandalf ed Orlando Bloom (Legolas) ed Elijah Wood (Frodo) hanno dichiarato di essere aperti a un’eventuale partecipazione, Viggo Mortensen (che presto vedremo in Porto Rico) ha espresso interesse a tornare come Aragorn, ma solo a condizione che la sceneggiatura sia all’altezza. E proprio sul personaggio del Ramingo si concentrano ora le indiscrezioni più interessanti, come dicevamo in apertura. Secondo il giornalista Daniel Richtman e altre fonti del settore, l’attore britannico Leo Woodall sarebbe in trattative per il ruolo maschile principale del film, escluso Gollum. Il nome del personaggio non è stato ufficializzato, ma l’ipotesi più accreditata è che si tratti proprio di Aragorn/Grampasso.

Woodall si è fatto conoscere con la seconda stagione di The White Lotus ed è attualmente protagonista della serie Netflix Vladimir: ha 29 anni e un aspetto più giovane rispetto all’Aragorn interpretato da Mortensen. Tuttavia, va ricordato che il personaggio, grazie alla sua discendenza númenóreana, invecchia molto più lentamente rispetto a un uomo comune: durante la Guerra dell’Anello ha in realtà ben 87 anni. The Hunt for Gollum è ambientato circa vent’anni prima de La Compagnia dell’Anello, quindi teoricamente Aragorn non dovrebbe apparire molto diverso rispetto alla trilogia originale. Non è escluso che il film scelga di non enfatizzare questo dettaglio, anche perché l’età esatta di Aragorn viene menzionata nei film solo nelle versioni estese.

Staremo a vedere come si muoverà la produzione riguardo questo particolare aspetto.

La trama di The Hunt for Gollum

Il film non sarà tratto da un libro in particolare ma farà da raccordo tra le due trilogie cinematografiche di Jackson e racconterà un periodo già citato nei romanzi di Tolkien e accennato nei film: la caccia a Gollum da parte di Gandalf e Aragorn, nel tentativo di impedirne la cattura da parte di Sauron. Nei libri, Aragorn riesce effettivamente a catturare Smeagol nei pressi delle Paludi Morte, mentre nei film Gandalf racconta di averlo cercato a lungo senza successo, prima che il Signore Oscuro lo trovasse. Secondo un’altra indiscrezione, The Hunt for Gollum potrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia ambientata nella Terra di Mezzo. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma Warner Bros. ha già parlato di "nuovi film" legati all’universo tolkieniano. Nel comunicato diffuso al momento dell’annuncio, Jackson, Walsh e Boyens hanno parlato di "un onore e un privilegio" tornare nella Terra di Mezzo insieme a Serkis, mentre lo stesso attore-regista ha descritto il progetto come un ritorno "deliziosamente inevitabile" accanto ai collaboratori storici.

Va ricordato che "The Hunt for Gollum" è anche il titolo di un fan film realizzato nel 2009 da Chris Bouchard, ambientato nello stesso periodo della storia del film ora in produzione e dunque anch’esso incentrato sulla caccia a Gollum da parte di Aragorn. Si trattava di una produzione indipendente, non ufficiale, realizzata con mezzi limitati ma piuttosto apprezzata dai fan per la fedeltà all’immaginario della trilogia di Jackson. Il nuovo film Warner Bros. è invece un progetto ufficiale, con il coinvolgimento diretto dei creatori della trilogia originale e con un budget e una distribuzione da grande produzione.

