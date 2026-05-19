Aqua, la band più cool degli anni 2000 si separa: “Amore e gratitudine, momento giusto per dirsi addio" L’iconico gruppo anni ’90, che ha dato vita al tormentone Barbie Girl, ha sorpreso i fan annunciando attraverso i social lo scioglimento definitivo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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A quasi trent’anni dall’esplosione mondiale di "Barbie Girl", si chiude ufficialmente uno dei capitoli più iconici e colorati del pop anni ’90. La band danese degli Aqua, che ha fatto ballare intere generazioni con il suo inconfondibile sound eurodance, ha annunciato attraverso i social lo scioglimento definitivo del gruppo. Una notizia che ha colpito milioni di fan cresciuti tra ritornelli irresistibili, videoclip surreali e hit diventate veri e propri simboli della cultura pop. Dopo l’ultimo tour internazionale, conclusosi il 29 aprile a Città del Messico, Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted hanno deciso di mettere fine all’avventura degli Aqua, salutando il pubblico con un messaggio carico di emozione e gratitudine. Ecco le loro parole.

Gli Aqua annunciano lo scioglimento: "Abbiamo deciso di chiudere questo capitolo"

"Dopo molti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo. Gli Aqua sono stati una parte enorme delle nostre vite e insieme abbiamo avuto l’opportunità di vivere molto più di quanto avessimo mai osato immaginare. Abbiamo girato il mondo così tante volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre", con queste parole l’iconico gruppo degli Aqua ha deciso di annunciare ai tanti fan lo scioglimento definitivo della band, che già nel 2016 aveva visto l’addio di Claus Norreen.

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La motivazione di questa scelta è stata raccontata proprio dal gruppo attraverso i social. "Quando si sta insieme così a lungo, si impara anche a capire quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi questo sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora forti e mentre l’amore per la musica, per la nostra storia e tra di noi resta intatto. Dal profondo del cuore: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l’amore, l’energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da qui in avanti, solo amore e gratitudine. Con amore infinito, Lene, René & Søren".

Chi sono gli Aqua: il fenomeno pop che ha segnato gli anni ’90

Dopo essersi formati a metà degli anni ’90, gli Aqua sono diventati in pochissimo tempo una delle band dance-pop più celebri al mondo. Il successo è arrivato in particolare nel 1997 con "Barbie Girl", brano contenuto nell’album di debutto Aquarium, e diventato nel tempo un fenomeno mondiale grazie ad un ritornello impossibile da dimenticare. Una canzone riproposta anche in questi ultimi anni grazie ai film dedicati a Barbie.

Nel corso della loro carriera gli Aqua hanno poi collezionato ulteriori successi con "Doctor Jones", "Turn Back Time", "My Oh My" e "Cartoon Heroes", vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e diventando uno dei gruppi danesi di maggior successo di sempre. Dopo una prima separazione avvenuta nel 2001, la band è tornata insieme nel 2007, continuando ad esibirsi e a pubblicare nuova musica. L’ultimo progetto musicale, intitolato Megalomania, risale al 2011. E, con l’annuncio di queste ore, cala ufficialmente il sipario su una parte importante della storia della musica anni ’90.

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