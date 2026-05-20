Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin si ispira alla mamma per il debutto cinematografico Per il primo passo nel mondo del cinema, la figlia dell'attrice e del frontman dei Coldplay ha "preso in prestito" uno dei look più famosi della mamma

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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A 22 anni e dopo aver completato gli studi mettendosi in tasca una laurea, Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha deciso di fare il grande passo e buttarsi nel mondo del cinema. Un debutto appoggiato in toto dalla mamma, con cui ha deciso di condividere il guardaroba e un look in particolare.

Apple Martin debutta al cinema con un look ispirato a mamma Gwyneth Paltrow

Per avere successo a Hollywood non bastano, ovviamente, dedizione e talento, ma servono anche i contatti giusti. E chi meglio di Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, può dire di vantarli? Non è un caso che il film di debutto della primogenita di una delle attrici più famose al mondo e di uno dei cantanti più universalmente riconosciuti del pianeta sia diretto da una delle registe più autorevoli degli ultimi 30 anni. A guidare la figlia d’arte nel proprio esordio sul grande schermo, infatti, sarà nientemeno che Nancy Myers, al suo attesissimo ritorno dietro la macchina da presa.

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Myers ha firmato alcune delle commedie romantiche più celebri di Hollywood, tra cui Il padre della sposa, Tutto può succedere e L’amore non va in vacanza. Sono passati oltre dieci anni dal suo ultimo lavoro, Lo stagista inaspettato, e il suo nuovo film, intitolato Entertainment Weekly, è ancora avvolto dal mistero. Non si sa praticamente niente, se non che si tratterà probabilmente di una commedia ad alto tasso di romanticismo. Non sappiamo nemmeno se Apple avrà un ruolo da protagonista o rimarrà ai margini del cast. Ciò di cui siamo però certi è il cast, che conta Penelope Cruz, Jude Law, Owen Wilson, Kieran Culkin, Tony Hale, Beverly D’Angelo e Erin Doherty. Le riprese cominceranno tra poco e l’uscita dovrebbe coincidere con il Natale 2027.

Tale madre, tale figlia

Dicevamo del look "preso in prestito" da Apple a mamma Gwyneth. Non sappiamo ovviamente come si vestirà la debuttante attrice per la premiere di Entertainment Weekly, ma siamo curiosi di vedere se sarà un altro outfit ispirato alla madre. Alla sua prima passerella ufficiale, in fatti, per l’anteprima di Marty Supreme, Apple ha indossato un abito che richiamava direttamente il look di Gwyneth nel 1996 per la prima di Emma.

Si tratta di uno slip dress total black dallo stile minimalista, con silhouette dritta, spalline sottili e una scollatura discreta. I tratti caratteristici, insomma, dello stile senza eccessi di Calvin Klein, che Apple ha portato sul red carpet con un trucco minimal e uno chignon spettinato per raccogliere la chioma bionda. Insomma, tale madre, tale figlia.

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