Antonio Medugno, chi è la fidanzata Federica Balzano: cos’ha detto su Signorini e le polemiche Scopriamo di più sulla ragazza dell’ex gieffino che nelle ultime ore è intervenuta in merito al chiacchieratissimo e discusso ‘Caso Signorini’.

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta il nome di Antonio Medugno, modello e personaggio televisivo italiano noto principalmente per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022. Purtroppo, però, il suo nome è riemerso in un contesto molto delicato e discusso, ovvero il cosiddetto "Caso Signorini" generato dalle accuse di Fabrizio Corona nei confronti del conduttore. A seguito di questo, Medugno è stato preso di mira da molte critiche e messaggi d’odio, tanto da portare la fidanzata Federica Balzano a intervenire in sua difesa: scopriamo di più.

Antonio Medugno, interviene la fidanzata: "Vittima di un sistema"

L’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di gestire un "sistema" per selezionare i concorrenti del Grande Fratello Vip in modo non professionale, sfruttando la posizione di potere per ottenere favori. In un’intervista al programma web Falsissimo di Corona, proprio Antonio Medugno ha raccontato in lacrime i dettagli di un presunto episodio accaduto in passato, annunciando anche la denuncia contro Alfonso Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione.

Di contro, Alfonso Signorini ha immediatamente sporto denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, ora indagato con l’ipotesi di reato di revenge porn. In tutto ciò, sia la diffusione del caso che l’opinione pubblica appaiono ormai del tutto implacabili, con molti personaggi noti dello spettacolo che sui social hanno deciso di intervenire per dare la propria opinione o versione.

Dopo tutto questo, l’ex gieffino Antonio Medugno è stato sommerso da critiche e messaggi d’odio, e la sua giovane fidanzata Federica Balzano si è sentita in dovere di intervenire in sua difesa. Attraverso un video pubblicato sui social, Federica ha definito il fidanzato come "vittima di un sistema che lo avrebbe plagiato", sottolineando il grande malessere di Antonio e gli orribili messaggi d’odio che lo hanno colpito negli ultimi giorni.

Chi è Federica Balzano, fidanzata di Antonio Medugno

Federica Balzano, nata a Milano il 29 marzo 2007, ha da poco compiuto 18 anni e nella vita lavora come modella. Federica è molto conosciuta e seguita anche sui social, dove proprio nelle ultime ore si è espressa in difesa del fidanzato Antonio Modugno, con il quale condivide la quotidianità da qualche mese. Ciò che sappiamo di lei è che, qualche mese fa, Federica ha partecipato al concorso per la selezione delle nuove veline di Striscia la Notizia. Nonostante la giovane sia riuscita ad arrivare fino alle fasi finali della selezione, la scelta del programma è poi ricaduta su un’altra concorrente.

