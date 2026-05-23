Antonio De Rensis, chi è l’avvocato diventato star in TV: il caso Garlasco, la battaglia per Pantani e la vita privata top secret Il legale di Alberto Stasi si è occupato di tanti casi celebri della cronaca italiana oltre a quello dell’omicidio di Chiara Poggi: tutta la sua storia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Antonio De Rensis è oggi uno degli avvocati più noti della cronaca giudiziaria italiana. Salito alla ribalta dopo essersi occupato di alcuni casi molto famosi, il suo nome è diventato sinonimo di grande caso mediatico anche e soprattutto con il coinvolgimento nella riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco. Il penalista bolognese e legale di Alberto Stasi, infatti, si è ritrovato al centro dell’attenzione pubblica, diventando uno dei punti di riferimento anche nel mondo della tv. Scopriamo tutta la sua storia, dalla carriera alla vita privata.

Antonio De Rensis, la carriera: dagli studi specialistici ai grandi casi di cronaca

Nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, Antonio De Rensis ha frequentato il liceo classico a Mirandola (MO) prima di intraprendere gli studi in giurisprudenza. Nel corso della sua carriera ha sviluppato un profilo professionale molto particolare: rigoroso nelle strategie difensive, poco incline all’esposizione personale. Ecco perché di lui non si conosce molto dal punto di vista della vita privata (nemmeno se è sposato o ha figli), se non la passione per il suo lavoro di avvocato, basata sulla disciplina quotidiana e il rispetto assoluto per la verità processuale, così come sull’ascolto e sul rapporto umano con gli assistiti. Il suo modus operandi lo ha portato a seguire alcuni dei casi più complessi e controversi degli ultimi vent’anni in Italia, fino a quando il suo nome non è però finito inevitabilmente sotto la luce dei riflettori con la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco.

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I casi più celebri di Antonio De Rensis: la verità su Pantani e il delitto di Garlasco

Tra le vicende giudiziarie più celebri affrontate da De Rensis ci sono quelle legate al mondo dello sport e della cronaca nera. L’avvocato bolognese ha infatti difeso l’ex commissario tecnico della Nazionale Antonio Conte durante il processo sul calcioscommesse e ha assistito il pilota MotoGP Andrea Iannone nella lunga battaglia giudiziaria per doping. In passato si è occupato anche degli della morte di Marco Pantani, sostenendo la necessità di ulteriori verifiche investigative che andassero oltre la versione ufficiale della morte per overdose e opponendosi alla richiesta di archiviazione di una delle storie più controverse dello sport italiano. Il caso che più di tutti ha contribuito a renderlo una figura centrale del panorama mediatico è però quello relativo all’omicidio di Chiara Poggi. Come legale di Alberto Stasi, De Rensis ha avuto un ruolo decisivo nella riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco (parlando di veri e propri errori e omissioni nelle prime indagini) e riportando l’attenzione su uno dei casi più discussi della storia recente della cronaca nera italiana, di cui è diventato uno dei protagonisti anche e soprattutto in tv.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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