Antonio Banderas al centro di un incubo morale tra destino, colpe indicibili e poteri inquietanti

Antonio Banderas entra nel cast di un nuovo film soprannaturale: un thriller cupo e morale che assicura tensione, mistero, omicidi e verità più che sconvolgenti

Diciamolo chiaramente: chi è che non ama il suo accento spagnolo, a tratti, carismatico e seducente di Antonio Banderas? Nel corso degli anni è stato apprezzato soprattutto per i ruoli che ha interpretato in diversi film, alcuni emotivamente pesanti, altri più leggeri, ma pur sempre belli. A tal proposito, presto potremmo vederlo in una nuova pellicola, il cui titolo è Unmerciful Good Fortune, dove l’attore si è unito al cast composto già da Rosario Dawson, Scott Eastwood e Susan Sarandon. Di seguito, tutti i dettagli.

Unmerciful Good Fortune, cosa sappiamo sul film con Antonio Banderas: trama e cast

Stando a quanto si apprende da Deadline, Antonio Banderas si è unito al cast di Unmerciful Good Fortune, un thriller soprannaturale di 308 Entertainment, diretto e scritto da Tirsa Hackshaw e tratto dall’opera teatrale di Edwin Sánchez. Il film vede protagonisti anche Rosario Dawson, Scott Eastwood e Susan Sarandon ed è attualmente in pre-produzione. La storia segue Maritza Cruz (Dawson), avvocata di successo coinvolta in un caso di grande risonanza mediatica: la difesa di una giovane donna accusata di numerosi omicidi, che sostiene di possedere poteri psichici e di uccidere per evitare destini peggiori. Questa affermazione spinge Maritza in un profondo conflitto morale e spirituale. Banderas interpreta Pito Cruz, Eastwood è Paul Leslie e Sarandon veste i panni della dottoressa Irene Charles.

Il film è prodotto da Tom DeSanto, Corey Large, Rosario Dawson, Brian Kirchoff e Jordan Wilson, con il finanziamento di Playhouse Group e la produzione esecutiva di Gordon Bijelonic, Tim Marlowe e Jordan Nott. Hackshaw e DeSanto hanno sottolineato l’eccezionale livello del cast e il forte potenziale del progetto, definendolo un thriller intenso e suggestivo, capace di riportare il pubblico nelle sale e di far discutere a lungo.

Gli ultimi progetti di Antonio Banderas

Di recente, abbiamo visto Antonio Banderas nel film Cult Killer, del 2024, diretto da Jon Keeyes. La pellicola racconta di un un famoso investigatore privato che viene assassinato, dando inizio a una violenta caccia all’uomo. Il suo protetto prosegue le indagini e, per scoprire i cupi segreti della città e ottenere giustizia per le vittime, finisce per allearsi proprio con l’assassino. Altro recente lavoro di cui è stato protagonista è Clen Up Crew: Specialisti in Lavori Sporchi, un film d’azione di Jon Keeyes. Racconta di Smacchiasangue, un team di ex criminali specializzati nel ripulire scene del crimine. Durante il lavoro su una scena di strage, trovano per caso una valigetta piena di soldi. Questo li trascina in un conflitto pericoloso con un spietato boss della malavita, deciso a recuperare il bottino a qualsiasi costo, usando sicari e poliziotti corrotti.

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Jessie Buckley

Jessie Buckley
Franco Nero

Franco Nero
Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez

