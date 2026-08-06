"L’infarto è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata": Antonio Banderas spiazza e svela com'è cambiata la sua vita
L'attore ha rivelato come l'infarto che lo ha colpito nel 2017 abbia letteralmente stravolto la sua esistenza, cambiando il suo modo di vedere la vita
Nel panorama del cinema mondiale, pochi percorsi sono sfaccettati come quello di Antonio Banderas. Partito dalla Spagna con il debutto in Labirinto di passioni sotto la guida di Pedro Almodóvar, l’attore ha saputo conquistare Hollywood negli anni ’90 grazie a ruoli memorabili in pellicole come Philadelphia, Intervista col vampiro ed Evita. Il vero trionfo su scala globale è poi arrivato con La maschera di Zorro del 1998 e nel sequel del 2005.
Nonostante il grande successo americano, Banderas ha sempre mantenuto una certa distanza emotiva dall’ambiente patinato di Los Angeles. Nel suo intimo sentiva che gli anni a Malibù rappresentavano solo una tappa temporanea e che il suo vero punto di riferimento sarebbe rimasto per sempre Malaga.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Antonio Banderas e l’infarto che stravolto la sua esistenza: "Com’è cambiata la mia vita"
A cambiare radicalmente la sua prospettiva è stato un grave malore: un infarto, subito nel 2017 nella sua abitazione inglese nel Surrey. Quel faccia a faccia con la mortalità è stato però una manna dal cielo, spingendolo a rivoluzionare le proprie abitudini, dire addio alle sigarette e riavvicinarsi alle sue origini spagnole. Ad ammetterlo è stato proprio Banderas in un’intervista concessa al settimanale People, nella quale la star ha rivelato di considerare quell’episodio drammatico come una vera e propria rivelazione. "È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. – ha ammesso l’attore in merito all’infarto subito – È come se qualcuno mi avesse messo un paio di occhiali: all’improvviso riuscivo a vedere una realtà che fino ad allora mi era rimasta nascosta".
Dalla vita privata al set: le nuove scelte dell’attore
Oggi Banderas prende le distanze dalla corsa al collezionismo di beni materiali in cui spesso molti scivolano, preferendo concentrare ogni sforzo sul valore reale del tempo e sulla qualità delle esperienze personali.
Questa profonda maturazione interiore si riflette anche nelle sue scelte artistiche sul set. L’attore continua a recitare in produzioni di rilievo, come dimostra la sua recente interpretazione nel biopic targato A24 Tony – Diario di un giovane cuoco (2026), dove recita al fianco di Dominic Sessa sotto la regia di Matt Johnson nel racconto incentrato sulla giovinezza del celebre chef Anthony Bourdain.
Potrebbe interessarti anche
La rinascita di Antonio Banderas dopo il giorno che gli ha cambiato la vita per sempre
Il cuore che si ferma, la vita che riparte: la rinascita di Banderas passa da Malaga...
I film in onda in TV stasera, lunedì 3 agosto 2026: Kill Bill contro Godzilla e Inception
Da Kill Bill su TV8 a Inception su Sky Cinema Action, passando per Godzilla sul 20 e...
Ascolti tv ieri (13 luglio): Temptation Island senza rivali, Max Giusti non preoccupa Pino Insegno
Il reality condotto da Filippo Bisciglia stravince col 30,3% di share, La Partita de...
Temptation Island spazza via i buoni sentimenti: il destino è segnato
Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, il reality con Filippo Bisciglia approfitta dell...
Stasera in tv (3 agosto), Montalbano duella con Tarantino e i Tuffi di Parigi 2026
Cosa vedere stasera in tv? Documentari e reality si contendono la platea: Navalny su...
I film in onda in TV stasera (22 luglio): un capolavoro di Eastwood sfida 'Il caso Spotlight'
Scoprite le migliori proposte della serata: dall’ispiratore Il diritto di contare su...
I film in TV stasera, giovedì 30 luglio: tutta l'azione de 'I Mercenari – The Expendables'
Azione ad alto tasso di adrenalina con I Mercenari – The Expendables su TV8, fantasc...
Il capolavoro di Carlo Verdone compie 45 anni (ma resta sempre imperdibile)
Stasera, lunedì 13 luglio 2026, in TV passa Bianco, rosse e Verdone con gli straordi...