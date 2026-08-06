"L’infarto è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata": Antonio Banderas spiazza e svela com'è cambiata la sua vita L'attore ha rivelato come l'infarto che lo ha colpito nel 2017 abbia letteralmente stravolto la sua esistenza, cambiando il suo modo di vedere la vita

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Nel panorama del cinema mondiale, pochi percorsi sono sfaccettati come quello di Antonio Banderas. Partito dalla Spagna con il debutto in Labirinto di passioni sotto la guida di Pedro Almodóvar, l’attore ha saputo conquistare Hollywood negli anni ’90 grazie a ruoli memorabili in pellicole come Philadelphia, Intervista col vampiro ed Evita. Il vero trionfo su scala globale è poi arrivato con La maschera di Zorro del 1998 e nel sequel del 2005.

Nonostante il grande successo americano, Banderas ha sempre mantenuto una certa distanza emotiva dall’ambiente patinato di Los Angeles. Nel suo intimo sentiva che gli anni a Malibù rappresentavano solo una tappa temporanea e che il suo vero punto di riferimento sarebbe rimasto per sempre Malaga.

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Antonio Banderas e l’infarto che stravolto la sua esistenza: "Com’è cambiata la mia vita"

A cambiare radicalmente la sua prospettiva è stato un grave malore: un infarto, subito nel 2017 nella sua abitazione inglese nel Surrey. Quel faccia a faccia con la mortalità è stato però una manna dal cielo, spingendolo a rivoluzionare le proprie abitudini, dire addio alle sigarette e riavvicinarsi alle sue origini spagnole. Ad ammetterlo è stato proprio Banderas in un’intervista concessa al settimanale People, nella quale la star ha rivelato di considerare quell’episodio drammatico come una vera e propria rivelazione. "È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. – ha ammesso l’attore in merito all’infarto subito – È come se qualcuno mi avesse messo un paio di occhiali: all’improvviso riuscivo a vedere una realtà che fino ad allora mi era rimasta nascosta".

Dalla vita privata al set: le nuove scelte dell’attore

Oggi Banderas prende le distanze dalla corsa al collezionismo di beni materiali in cui spesso molti scivolano, preferendo concentrare ogni sforzo sul valore reale del tempo e sulla qualità delle esperienze personali.

Questa profonda maturazione interiore si riflette anche nelle sue scelte artistiche sul set. L’attore continua a recitare in produzioni di rilievo, come dimostra la sua recente interpretazione nel biopic targato A24 Tony – Diario di un giovane cuoco (2026), dove recita al fianco di Dominic Sessa sotto la regia di Matt Johnson nel racconto incentrato sulla giovinezza del celebre chef Anthony Bourdain. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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